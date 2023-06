Marko: “Horner non voleva De Vries”

Marko ha rivelato che Christian Horner non era entusiasta di assumere Nyck de Vries

Marko ha rivelato che De Vries era da tempo un pilota vicino a una svolta in Formula 1, ma si è messo sul radar del mercato piloti a tutti gli effetti con il suo debutto al Gran Premio d’Italia del 2022 con la Williams, segnando punti al posto di Alex Albon.

Ciò ha portato la Red Bull ad ingaggiarlo per il 2023, inserendolo nella loro squadra junior AlphaTauri insieme a Yuki Tsunoda. Christian Horner non era convinto di Nyck de Vries, afferma Marko.

Ora si scopre che Marko era quello che sosteneva che De Vries ottenesse quell’opportunità, mentre il team principal della Red Bull Horner non era convinto dell’idea.

Alla fine, è stata la posizione di Marko a entrare in azione e De Vries è stato portato “in casa”.

Alla domanda sul podcast The Inside Line se lui e Horner hanno comunemente opinioni diverse sugli acquisti di piloti, Marko ha detto: “Non spesso, ma a volte lo facciamo. L’ultimo…direi De Vries. Siamo una grande famiglia e obbiamo opinioni. Lui [Horner] non era un fan di De Vries“.

“Comunque meglio di Mick Schumacher”

Il capo del team AlphaTauri Franz Tost, che si ritirerà alla fine del 2023. Tost ha recentemente rivelato di avere anche un’opinione su chi voleva come compagno di squadra di Tsunoda, con un posto AlphaTauri che è stato liberato quando Pierre Gasly si è unito ad Alpine. E per Tost, il pilota in mente era Mick Schumacher, rilasciato da Haas alla fine della stagione 2022.

Marko ha però sottolineato che l’AlphaTauri è il team junior della Red Bull. Schumacher è stato un membro di lunga data della Ferrari Driver Academy. De Vries però si è adattato meglio dopo quella singola apparizione al GP d’Italia.

“[Era] Franz Tost che voleva Mick Schumacher, ma Mick è stato con la Ferrari Academy per tutta la sua carriera”, ha confermato Marko”.

“Fondamentalmente, AlphaTauri è una squadra junior. De Vries è diverso da Schumacher in quanto ha disputato una sola gara, molto vincente a Monza, quindi potrebbe rientrare nella nostra filosofia”.

Horner ha ragione su Nyck De Vries?

L’olandese è entrato nella formazione AlphaTauri con un grande slancio dopo quella prestazione di Monza, ma la sua prestazione disastrosa quest’anno ha fatto svanire l’interesse in lui.

Mentre AlphaTauri nel suo insieme non impressiona, attualmente P10 e ultimo nella classifica Costruttori , De Vries ha generalmente faticato a eguagliare il livello di prestazioni di Tsunoda.

Marko ha quindi concluso brutalmente che, con la forma attuale, Horner aveva forse ragione ad avere le sue preoccupazioni. “Direi che al momento sembra che abbia ragione”, ha concluso Marko.

De Vries è uno degli unici due piloti, l’altro è il debuttante della Williams Logan Sargeant, a non aver ancora segnato un punto in questa stagione.