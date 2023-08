Le ali flessibili nel mirino della FIA

La FIA sospetta che il design delle ali flessibili di alcune scuderie non sia conforme al regolamento

Le scuderie di Formula 1 si troveranno di fronte a nuove restrizioni sulle ali flessibili dopo il Gran Premio d’Italia di questo fine settimana. La Federazione sta cercando di porre rimedio a ciò che ritiene essere comportamenti sleali. Come riportato in precedenza questo mese, la FIA ha esaminato attentamente i design delle ali flessibili nella prima metà di questa stagione. Sembra che alcune scuderie si stiano spingendo ai limiti del regolamento. In un tentativo di contrastare qualsiasi possibile violazione delle regole, la FIA ha emesso una direttiva tecnica formale, conosciuta come TD018.

Questa identifica i design che ritiene non conformi per quanto riguarda i componenti flessibili della carrozzeria. Inoltre, afferma che alcune scuderie stiano sfruttando “zone di conformità localizzate intenzionalmente progettate” e “movimento relativo tra componenti adiacenti” per ottenere un notevole aumento delle prestazioni aerodinamiche. Tuttavia, la FIA sostiene che qualsiasi design che operi in questo modo viola l’articolo 3.2.2 del Regolamento Tecnico della Formula 1. L’articolo stabilisce che tutti i componenti che influenzano le prestazioni aerodinamiche della vettura devono essere “fermamente fissati e immobili rispetto al loro riferimento definito nell’Articolo 3.3“.

Continua: “Inoltre, questi componenti devono produrre una superficie uniforme, solida, dura, continua e impenetrabile in tutte le circostanze“. La Federazione ha deciso di agire perché ritiene che alcune scuderie stiano sfruttando sistemi sofisticati che permettono agli elementi dell’ala anteriore e posteriore di flettersi in modi non rilevabili tramite i test di carico standard. La FIA ha quindi elencato quattro elementi chiave dei design che considera violare le regole tecniche.

Elementi dell’ala che possono traslare verticalmente, longitudinalmente o lateralmente rispetto alla carrozzeria a cui sono fissati Elementi dell’ala che possono ruotare rispetto alla carrozzeria a cui sono fissati, come ruotare attorno a un punto di fissaggio Design che utilizzano giunti elastomeri, sezioni conformi del profilo dell’ala o laminate flessibili sottili in una giunzione che possono deformarsi, deviare dal piano o torcersi per consentire una deflessione localizzata rispetto alla carrozzeria a cui è attaccato il componente Design che utilizzano bordi d’uscita “morbidi” per gli elementi dell’ala per evitare “rotture localizzate” come risultato della deflessione dell’assemblaggio del componente

Un nuovo approccio per contrastare la zona grigia del regolamento

Le uniche eccezioni consentite saranno per l’area dell’assemblaggio del fondo, la carrozzeria anteriore e la possibilità di aprire una piccola fessura laterale per aiutare la tenuta dei flap dell’ala anteriore. Prima, la FIA aveva spesso risposto alle tattiche delle ali flessibili delle scuderie aumentando i test di carico effettuati nel garage. Tuttavia, ora, le scuderie potrebbero utilizzare trucchi per flettere le ali in modi non verificabili quando l’auto è ferma. Per questo la FIA ha cambiato il suo approccio. D’ora in poi, le scuderie dovranno presentare i disegni di assemblaggio e le sezioni trasversali che mostrano come gli elementi dell’ala anteriore sono fissati al muso.

Questi disegni consentiranno di avere una comprensione più chiara di come i componenti dell’ala siano stati progettati. Sarà chiaro quindi se alcune scuderie abbiano creato parti che si flettono per ottenere un vantaggio aerodinamico. A causa delle possibili modifiche che potrebbero essere necessarie, la FIA ha posticipato l’applicazione delle restrizioni fino al Gran Premio di Singapore del prossimo mese. Pertanto, le scuderie potranno continuare a utilizzare i loro design attuali fino alla fine del Gran Premio di Monza di questo fine settimana.

Elisabetta Bianco