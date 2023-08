McLaren: “Serve più tempo per restare in testa”

Il pacchetto dei miracoli aiuterà McLaren a rimanere in testa?

Lando Norris si è qualificato secondo nel Gran Premio d’Olanda della scorsa settimana dietro a Max Verstappen; l’ultima prova del passo da gigante compiuto dalla McLaren con l’aggiornamento B-spec implementato prima della pausa estiva.

Quella revisione gli ha permesso di sfidare Mercedes , Ferrari e Aston Martin nella lotta sempre altalenante dietro le Red Bull, senza che nessuna squadra fosse in grado di rivendicare costantemente lo status di seconda squadra più veloce. McLaren punta a restare in testa, e il nuovo pacchetto sembra essere essenziale ma ancora non al livello sperato.

Ma il caposquadra Stella ha avvertito che le difficili condizioni meteorologiche miste durante il fine settimana di Zandvoort hanno dato non pochi problemi alla McLaren. Sebbene abbia introdotto una nuova ala posteriore con buoni risultati, Stella ritiene che la squadra avrà bisogno di uno sviluppo regolare per essere seconda in modo costante.

“Per poterlo fare, dobbiamo continuare a sviluppare la vettura“ ha commentato Stella parlando della velocità sul giro della McLaren.

“Penso che su questa pista, in condizioni normali e asciutte, potenzialmente la Mercedes avrebbe potuto essere lì con noi. Erano più veloci di noi in Ungheria. Avevano la pole position, in realtà. Quindi penso che il pacchetto attuale non sia sufficiente per poter lottare con la Red Bull, certamente, ma non è nemmeno sufficiente per andare a una gara e dire che saremo i secondi più veloci qui”.

“Dobbiamo introdurre ulteriori miglioramenti, che è ciò che intendiamo fare per le prossime due gare”

La Ferrari non è l’unica a sbagliare

Anche sul passo gara la Mercedes è apparsa superiore alla McLaren in Olanda, con Lewis Hamilton che ha particolarmente impressionato con i suoi tempi.

Hamilton è arrivato in volata e ha portato Norris al sesto posto, anche se entrambe le squadre erano dalla parte sbagliata di una strategia iniziale, rimanendo fuori con le slick sul bagnato e sprecando ogni possibilità di podio.

Affrontare la mancanza di efficienza aerodinamica della MCL60 rimane una priorità, soprattutto su un circuito a basso carico aerodinamico come Monza, dove verrà introdotta una nuova ala a bassa resistenza.