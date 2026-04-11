Lando Norris lancia l’allarme: “Il nuovo regolamento è pericoloso”

Lando Norris esprime forti dubbi per il nuovo regolamento, il campione del mondo lo definisce pericoloso e teme per la sicurezza dei piloti

Il mondo della Formula 1 è in fermento, ma questa volta non per un sorpasso mozzafiato o un cambio di scuderia. Al centro del dibattito c’è il nuovo regolamento, finito nel mirino di Lando Norris. Il pilota della McLaren ha usato parole forti, definendo alcuni aspetti delle attuali regole come “pericolosi”. Il nodo della questione riguarda principalmente le sessioni di qualifica.

Con l’attuale gestione dell’energia e i sistemi di recupero (ERS), i piloti si trovano spesso a dover alzare il piede dall’acceleratore in tratti ad altissima velocità per ricaricare le batterie. Durante il recente weekend a Suzuka, molti piloti hanno criticato il fatto di dover rallentare drasticamente prima di curve iconiche come la 130R. Questo comportamento crea differenziali di velocità enormi tra chi sta effettuando un giro lanciato e chi sta invece “rigenerando”, aumentando esponenzialmente il rischio di tamponamenti ad alta velocità.

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Le parole di Norris e l’incontro tra FIA e team

Norris, intervistato dai media, ha spiegato nel dettaglio il suo timore: “Vogliamo solo andare al massimo. Non voglio dover alzare il piede e perdere 60 km/h nella 130R. Se riaccelero dopo aver alzato il piede, la batteria si attiva in modo imprevedibile perché il sistema interpreta male il comando. Non ho il controllo totale della vettura e questo mi mette alla mercé di chi arriva da dietro.” Secondo il pilota britannico, sebbene le gare possano sembrare spettacolari in televisione, il feeling alla guida è diventato meno “autentico” e molto più frustrante per i protagonisti nel cockpit.

Sono già iniziati gli incontri decisivi tra la FIA, i vertici della Formula 1 e i team principal. L’obiettivo è trovare una soluzione immediata per evitare situazioni di pericolo estremo, specialmente in circuiti dove la visibilità o le alte velocità rendono ogni errore potenzialmente fatale. Le possibili soluzioni sul tavolo includono: Modifiche al software di gestione dell’energia ,regole più stringenti sui tempi minimi sul giro e revisione del deployment. Il punto fondamentale di questi cambiamenti sarà la sicurezza che deve tornare prioritaria rispetto allo spettacolo.