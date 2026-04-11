Autodromo di Monza: 40 milioni per il futuro della Formula 1

Il Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera ai lavori di adeguamento dell’Autodromo Nazionale di Monza alle esigenze moderne del circus. Nella seduta del 9 aprile, il voto è stato pressoché unanime — un segnale importante, che va al di là della semplice burocrazia. La politica ha capito la posta in gioco, anche se la sensazione diffusa è che si sia arrivati vicinissimi al limite.

Gli interventi previsti riguardano tre aree fondamentali: la copertura permanente dell’edificio sopra ai box, la realizzazione di una nuova direzione gara e la costruzione di una sala stampa moderna. L’investimento complessivo ammonta a 40 milioni di euro. Tutto dovrà essere pronto entro il Gran Premio d’Italia del 2027.

I lavori sono stati pianificati in modo da non interferire con l’appuntamento di settembre. La sala stampa partirà a breve, mentre gli altri cantieri prenderanno il via solo dopo il GP di quest’anno.

Il commento del presidente Redaelli

Giuseppe Redaelli, presidente dell’Autodromo Nazionale di Monza, ha accolto la notizia con evidente soddisfazione. “Siamo estremamente soddisfatti per l’esito del passaggio in Consiglio Comunale, che rappresenta un momento decisivo per il futuro del nostro impianto”. Redaelli ha inoltre sottolineato come il voto quasi unanime rifletta il valore condiviso del progetto e la consapevolezza del suo peso strategico per il territorio, che beneficia di un indotto stimato intorno ai 250 milioni di euro.

Il presidente ha poi ringraziato l’Automobile Club d’Italia, i ministeri coinvolti, la Regione Lombardia e tutti gli enti territoriali che hanno contribuito al percorso. “È proprio grazie a questa sinergia che possiamo affrontare con fiducia le sfide future”, ha aggiunto. Un monito, più che una celebrazione: la collaborazione va mantenuta e rafforzata, per garantire continuità e sviluppo al tempio della velocità nel panorama internazionale del motorsport.