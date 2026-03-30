GP Giappone, Norris e Verstappen criticano le nuove Power Unit

Sorpassi impossibili e Power Unit fuori controllo: lo sfogo di Norris e Verstappen

Il paradosso delle nuove Power Unit emerge anche a Suzuka: Norris ha dichiarato di aver sorpassato Hamilton senza nemmeno volerlo, mentre Verstappen ha ribadito che lo scenario attuale “non ha nulla a che fare con il vero racing“. Sebbene in Giappone l’effetto “yo-yo” sia stato leggermente meno estremo rispetto a Melbourne, il quadro generale non soddisfa ancora tutti i piloti.

Infatti, nonostante il quinto posto di Lando Norris e l’ottima prova di Oscar Piastri siano segnali tangibili della crescita McLaren, il quadro generale della corsa ha lasciato il campione del mondo in carica tutt’altro che soddisfatto. “Sinceramente, in alcune fasi della gara, non volevo nemmeno sorpassare Lewis. È solo che la mia batteria scarica energia senza che io lo voglia, non posso controllarlo“, ha dichiarato il pilota inglese a Motorsport.com. “Quindi lo sorpasso e poi rimango senza batteria, così lui mi passa di nuovo avanti. Questo non è correre. Questo è fare lo yo-yo. Anche se lui [Hamilton] dice di no, è così“.

Il fatto che i sorpassi non abbiano più molto valore è un fattore critico, ma il pilota McLaren trova ancora più frustrante il sentirsi impotente al volante. “Quando sei alla mercé di qualunque cosa eroghi la power unit… il pilota dovrebbe averne il controllo e invece non lo abbiamo“. Secondo Norris, questo problema si verifica principalmente quando viene utilizzata la modalità di sorpasso. “Beh, il problema è che [la batteria] scarica energia nella 130R. Devo alzare il piede, altrimenti gli vado addosso. E poi non mi è permesso tornare sul gas. Se accelero, la mia batteria scarica energia e io non voglio che accada ma devo farlo. Non posso farci nulla. Semplicemente non c’è abbastanza controllo per un pilota“.

Quando sorpassare diventa uno svantaggio

Max Verstappen condivide questa visione. Secondo l’olandese, il tracciato di Suzuka ha esposto ancora una volta quanto sia difficile per i piloti gestire il sorpasso in modo da non diventare immediatamente vulnerabili a causa della batteria scarica. “In generale devi stare molto attento a come usi la batteria. È un po’ complicato“, ha detto Verstappen. “Il problema è ovviamente che hai un lungo rettilineo, poi solo una piccola chicane e poi di nuovo un lungo rettilineo“. Il pilota Red Bull si riferisce al lungo rettilineo prima della 130R. I piloti possono ricaricare la batteria solo nella Casio Triangle e attraverso il “super clipping” nella 130R. Questo spiega perchè le velocità siano scese così drasticamente in quel punto.

“Quindi se scarichi energia in un rettilineo, non hai nulla per l’altro. In altri circuiti, se hai un lungo rettilineo e poi magari alcune curve, hai tempo per caricare. Qui no“, ha spiegato l’olandese. “Questo accade in alcuni punti dove vorresti tentare un sorpasso: c’è solo una curva per caricare e poi di nuovo un rettilineo. Questo rende fondamentalmente impossibile usare la batteria. È del tutto inefficiente farlo“.