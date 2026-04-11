Donington Park, la Pasqua di Ayrton Senna

Donington Park: la Pasqua di Ayrton

11 aprile 1993. Siamo sul circuito inedito di Donington Park in Inghilterra, dove si svolge la terza gara del Campionato, ricordata come la migliore in assoluto disputata da Ayrton Senna. Donington è una pista molto amata dal Brasiliano, semplicemente perché nel 1983, dieci anni prima, fu il luogo dove la leggenda brasiliana provò per la prima volta una vettura di Formula 1, la Williams.

Dopo la vittoria in Brasile, Ayrton è in testa alla classifica piloti, seguito da Prost. Nel venerdì di prove libere la pioggia fa da protagonista e Senna segna il miglior tempo. Ma come previsto, tutto svanisce nelle qualifiche. Con lo splendere del sole, le Williams dominano e occupano la prima fila, mentre Senna partirà quarto.

Il giro degli Dei

E’ domenica di Pasqua, e anche di gara. Sul circuito di Donington inizia a piovere e allo start Ayrton parte male con Schumacher che lo spinge verso il prato. Ma il Paulista non si dà per vinto e, due curve più avanti, passa da prima il tedesco su Benetton e Wendlinger su Sauber, subito dopo Hill e Prost, trovandosi così in testa. Questo passaggio sarà ribattezzato “il giro degli Dei”, uno dei più belli della storia della Formula 1.

La gara procede, Ayrton conduce ma il tempo su Donington Park è instabile, varia da pioggia a sereno in continuazione, costringendo i piloti ad una serie di continui pit-stop. In totale saranno 69, di cui 7 solo per Prost. Il GP è caratterizzato da diversi sorpassi ma anche da tanti ritiri. Al 57esimo giro il Brasiliano ebbe però un’ intuizione. Per riuscire a capire quanti secondi poteva recuperare su Prost durante la gara, Senna inventò un scorciatoia: entrare nella corsia dei box in quanto, ai tempi, non vi era limite di velocità per il passaggio. Il brasiliano riuscì così a segnare il giro veloce con un crono di 1.18.029. Donington, proprio per questo, sarà sempre ricordato anche per questo “atipico” record.

La vittoria inaspettata

Senna vinse il GP di Donington davanti a Hill e Prost. Il 38esimo della carriera, secondo della stagione, che lo collocò in testa alla classifica Piloti. Al traguardo arriveranno in nove tutti doppiati, Prost compreso, tranne Hill, che sarà staccato dal Campione Brasiliano di ben 1.23.199. Senna verrà premiato con il particolarissimo trofeo SONIC della “Sega”, casa Nipponica famosa per la produzione di videogiochi, sponsor per il GP di Donington Park ed ancora custodito presso i magazzini della McLaren.

In conferenza stampa, Prost elencò tutti i problemi riscontrati durante la gara, tra cui frizione, cambio e sospensioni. Un vero e proprio incubo, ma sempre con la soddisfazione del terzo posto. Senna, dopo una paio di battute divertenti, gli propose di fare cambio con la sua McLaren, facendo ridere tutti i giornalisti (Prost compreso).

Qualche anno più tardi, Stirling Moss commenterà :”Ayrton Senna, con questa gara, si è definitivamente consacrato come il più grande pilota di tutti i tempi. Dopo Fangio e Clark sarà lui, ora, il punto di paragone per la generazione futura di piloti“.

Sara Caprotti