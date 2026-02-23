Lando Norris contro Oscar Piastri: “Mi renderà la vita un inferno”

Lando Norris e Oscar Piastri: la rivalità McLaren pronta a infiammare il 2026

Lando Norris e Oscar Piastri riaccendono la rivalità interna in casa McLaren alla vigilia della nuova stagione di Formula 1. Il britannico entra nel 2026 con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre il compagno di squadra punta a emergere come nuova forza del team. La sfida interna tra i due promette di essere uno dei temi centrali della stagione. Tensioni, strategia e prestazioni in pista determineranno chi riuscirà a prevalere nel duello McLaren.

McLaren 2026: Lando Norris e Oscar Piastri pronti a sfidarsi fino all’ultimo giro

Lando Norris e Oscar Piastri sono stati protagonisti di una lunga battaglia interna durante la stagione 2025, prima che Max Verstappen diventasse il principale sfidante di Norris nelle fasi finali del campionato. Piastri, costretto a guardare il compagno di squadra festeggiare un successo storico, punta quest’anno a conquistare il proprio titolo.

Nonostante la battaglia interna per il titolo, Norris assicura che il rapporto con Piastri non è cambiato: “No, è lo stesso”. E riguardo a come si aspetta che l’australiano reagisca quest’anno, osserva: “Non parla troppo, va in pista e fa il suo lavoro. Non devo dire nulla, tutti sanno cosa può fare. Ha dimostrato lo scorso anno di poter essere un incredibile pilota e diventare campione del mondo”. Norris conclude con una dichiarazione forte: “Mi aspetto che mi renda la vita un inferno”, sottolineando quanto la rivalità possa influenzare la prossima stagione.

La motivazione di Norris: crescere e lottare per il team

Norris ha chiarito che la sua spinta non deriva solo dal desiderio di vincere. Pur amando salire sul podio e conquistare titoli, la sua motivazione principale è legata al miglioramento personale e al lavoro per il team. “Amo vincere, voglio vincere, voglio stare sul gradino più alto”, spiega, “ma la mia motivazione non è solo il successo o il trofeo”.

Per lui, ogni gara è un’occasione per crescere e dare il massimo per la squadra e per le persone che lo circondano. “È la mia squadra e le persone intorno a me che fanno la differenza. Finché li ho, nulla cambia per me”, conclude, sottolineando quanto il team sia al centro delle sue prestazioni.

Rivalità interna e strategie: il 2026 della McLaren prende forma

La McLaren arriva alla nuova stagione con un pre-stagione positivo e pronta a costruire sui successi del 2025. Nonostante la posizione forte dell’anno scorso, la squadra non si considera ancora leader dopo i test in Bahrain, consapevole della concorrenza agguerrita. Le aspettative restano alte, sia per Norris sia per il team, che dovrà bilanciare ambizione e strategia per affrontare la stagione. La rivalità interna tra Norris e Piastri sarà uno dei temi chiave da seguire, con tensioni e prestazioni in pista che potrebbero decidere il successo della McLaren nel 2026.