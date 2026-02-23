Lawson, il posto di Ricciardo e il rapporto che sorprende

Lawson ha raccontato pubblicamente il suo rapporto con Ricciardo, il quale lo ha supportato nonostante la decisione di sostituirlo

Lawson debuttò in Formula 1 nel 2023 con la squadra satellite di Red Bull, all’epoca AlphaTauri, prendendo il posto di Ricciardo dopo che si infortunò durante le prove libere del GP d’Olanda. Quell’occasione, diede il via alla sua carriera nella massima serie. Un anno dopo, nel 2024, Lawson prese di nuovo il posto di Ricciardo. Questa volta in modo permanente, dopo il GP di Singapore, segnando così la fine della carriera in Formula 1 dell’australiano.

Nonostante la concorrenza implicita nella sostituzione del sedile, il pilota della Racing Bulls ha sottolineato più volte la grande sportività e il supporto dimostrato da “Honey Badger”. In varie interviste, il pilota neozelandese ha affermato che Ricciardo non ha mai detto una parola cattiva nei suoi confronti e che i due mantengono ancora un ottimo rapporto. Il più giovane ha anche ammesso che non sapeva come l’altro avrebbe reagito al suo arrivo, ma l’accoglienza è stata positiva e sincera, dimostrando quanto il veterano fosse disposto ad aiutare un giovane collega.

Gli scenari futuri per i due piloti e il rapporto oltre il Circus

Dopo il ritiro da pilota attivo nel 2025, Daniel Ricciardo ha intrapreso una nuova strada come ambasciatore globale per il marchio Ford Racing. Nel frattempo, Lawson continua la sua corsa in Formula 1 cercando nuove sfide e successi. La storia tra i due piloti è un esempio di come competizione e rispetto possano coesistere anche nei momenti più difficili di una carriera sportiva.

La reazione sincera di Daniel Ricciardo nei confronti di Liam Lawson offre uno sguardo interessante dietro le quinte della Formula 1. Non solo una battaglia sportiva, ma anche un profondo rispetto umano tra colleghi. Questo episodio, spesso raccontato solo nei media sportivi, mostra come un grande campione possa contribuire positivamente alla crescita di un giovane talento.

Cipriano Cecoro