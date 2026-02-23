GP Australia: arriva la prima curva dedicata a due donne

Storico riconoscimento alla Formula 1: una curva dell’Albert Park intitolata a due donne ingegnere

La Formula 1 sta per vivere un momento senza precedenti nella sua storia: una curva di un circuito del calendario iridato sarà dedicata per la prima volta a due donne che hanno segnato il mondo delle corse. In occasione del Gran Premio d’Australia 2026, il celebre circuito di Albert Park a Melbourne cambierà il nome della Curva 6 per celebrare Hannah Schmitz e Laura Mueller, due donne di spicco nel mondo dell’ingegneria motoristica.

Questa decisione rientra nel progetto “In Her Corner”, un’iniziativa congiunta tra Engineers Australia e l’Australian Grand Prix Corporation ideata per coincidere con la Giornata Internazionale della Donna, che cadrà proprio durante il weekend della gara australiana. L’intento è duplice: rendere omaggio al contributo professionale delle donne nell’ingegneria automobilistica e inviare un messaggio d’ispirazione alle nuove generazioni, soprattutto alle ragazze e ai giovani interessati ad una carriera nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Hannah Schmitz, attualmente Chief Strategy Engineer presso Red Bull Racing, è una delle figure più influenti nella strategia di gara moderna, avendo giocato un ruolo fondamentale nelle numerose vittorie di Max Verstappen negli ultimi anni. La sua carriera è un esempio di dedizione e passione per l’ingegneria del motorsport, e ora vedrà il suo nome associato permanentemente a una delle curve più iconiche del tracciato australiano.

Laura Mueller, invece, ha fatto la storia diventando la prima donna ingegnere di pista a tempo pieno nella Formula 1 nel 2025, alla guida tecnica della vettura di Esteban Ocon per la Haas F1 Team. La sua nomina rappresenta un traguardo importante per l’inclusione delle donne nelle posizioni tecniche e competitive del massimo campionato automobilistico mondiale.

La prima di molte nuove dediche?

Il tracciato di Albert Park, noto per le sue rapide curve in mezzo al verde dei parchi cittadini di Melbourne, accoglierà così un cambiamento simbolico di grande significato. La Curva 6, scelta per questo omaggio, diventerà un punto di riferimento per piloti e fan, ricordando ad ogni passaggio l’importanza della diversità e dell’eccellenza professionale nel motorsport.

In un comunicato stampa, gli organizzatori di Engineers Australia hanno sottolineato come l’iniziativa “In Her Corner” miri a sottolineare che: “se puoi vederlo, puoi esserlo”, rafforzando la visibilità delle donne nei campi dell’ingegneria e della tecnologia. La speranza condivisa da tutti è che questo gesto non solo celebri Schmitz e Mueller, ma contribuisca anche ad ispirare ragazze e giovani in tutto il mondo a perseguire ambizioni tecniche nel motorsport e oltre”.

Con questo passo, la Formula 1 non segna solo l’inizio di una nuova stagione sportiva, ma scrive anche una pagina importante di progresso culturale e di parità di genere, mettendo grandi donne al pari dei grandi campioni di Formula 1.