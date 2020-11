La Mercedes si scusa con la Cina per le parole di Bottas

Al termine del GP di Turchia, probabilmente il più brutto della carriera di Valtteri Bottas, ha spinto il pilota a fare una battuta di pessimo gusto sulla Cina e l’inizio della pandemia di Covid-19.

Proprio al termine del GP dello scorso weekend Valtteri Bottas aveva scherzato sul fatto che il suo peggior giorno del 2020 è stato il giorno in cui “qualcuno ha comprato un pipistrello a Wuhan (Cina, ndr.)”, implicito riferimento al fatto che il virus Sars-CoV-2 si sia diffuso proprio a causa del volatile notturno.

LE SCUSE

Nonostante la battuta che per molti è stata divertente, soprattutto dopo che il finlandese ha avuto ben sei testacoda in gara, alcuni non hanno mostrato il sorriso, soprattutto i tifosi cinesi, infatti questo ha costretto la Mercedes a rilasciare un comunicato di chiarimento e di scuse, con scritto:

“Cari fan cinesi, come tutti sappiamo, lo sport ci rende emozionanti, in particolare con gli alti e bassi portati da vittorie e sconfitte. La scorsa domenica Valtteri ha avuto una gara dura e deludente, nella quale ha perso il titolo mondiale”.

Proseguendo: “Non aveva intenzione di offendere nessuno davanti alle telecamere subito dopo la gara, di certo non ha mancato di rispetto alla Cina e ai tifosi cinesi. È ancora il Valtteri che tutti conosciamo, si prende cura di ogni fan in Cina tanto quanto noi, augura a ciascuno di voi il meglio e di stare al sicuro in un momento così difficile. Vi auguriamo una buona settimana e non vediamo l’ora di iniziare insieme le gare finali della stagione”.

Infatti, non riuscendo a ottenere almeno un punto nel Gran Premio di Turchia, e con la vittoria di Lewis Hamilton con un gap maggiore di 30 secondi dal secondo, e con ben sei testacoda il pilota finlandese ha perso il titolo, ritornando a casa con un gap di 110 punti, con solo 78 punti ancora da assegnare.