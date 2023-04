La Haas apre le porte al ritorno in Formula 1 di Ricciardo

Il ritorno di Ricciardo in Formula 1 potrebbe essere più vicino di quanto previsto. Steiner sarebbe pronto ad accoglierlo alla Haas in caso di flop dei suoi piloti

Il divorzio forzato dello scarso anno dalla McLaren ha costretto Daniel Ricciardo al ritiro dalla griglia di partenza per la prima volta nella sua carriera, nella speranza che sia solo momentaneo. L’australiano sta comunque prendendo parte a questa stagione di Formula 1 anche se dalle retrovie. Nel ruolo di terzo pilota Red Bull, scuderia con la quale ha corso cinque mondiali dal 2014 al 2018, è impegnato in veste di brand ambassador e test driver. Funzioni che sicuramente lo portano a esplorare altri lati del Circus, ma che inevitabilmente peccano di competitività.

Ricciardo – Haas: i primi contatti nel 2022

A prescindere dai suoi attuali impegni, l’obiettivo del trentatreenne di Perth è sicuramente il ritorno in griglia il prima possibile. I contratti dei piloti impegnati con i top-team, quasi tutti a lunga scadenza con il solo Hamilton in attesa di rinnovo con la Mercedes, non fanno ben sperare. Ciò però non esclude un suo possibile ritorno in Formula 1 già dal prossimo anno, magari con una scuderia più piccola, ma con possibili ampi margini di crescita, dove la sua esperienza avrebbe senza dubbio una certa rilevanza.

Come si sa, in una puntata della docu-serie di Netflix, Drive to Survive, risalente al periodo in cui venne ufficializzata la separazione dalla McLaren, il team principal della Haas, Gunther Steiner, ha ammesso in una conversazione con Magnussen di aver effettivamente avviato trattative con l’australiano, poi bloccate in seguito alle richieste economiche del pilota: “Voleva come minimo 10 f****** milioni”, ha esclamato. La trattativa avviata nel 2022 potrebbe però avere un risvolto positivo al termine di quest’anno: la voglia di correre potrebbe far abbassare il cachet del terzo pilota Red Bull.

Il possibile ritorno

Dunque, Ricciardo passerà alla Haas nel 2024? Questa la risposta di Steiner: “È un po’ presto per parlare di un cambio di pilota per il prossimo anno – ha riportato Speedcafe.com – vediamo come va con questi piloti e, sicuramente, a un certo punto potrei parlare con lui, ma non posso promettere nulla, perché se i nostri due ragazzi fanno un buon lavoro… Si tratta comunque di Danny, e tutti vogliono parlare con lui dopo un anno di pausa. Forse sa di nuovo cosa vuole fare e sarà interessante per tutti in Formula 1, ma a al momento ho un nuovo pilota quest’anno, quindi devo dargli una piccola possibilità”.

In merito al possibile ritorno di Ricciardo in Formula 1 si è espresso anche Otmar Szafnauer, team principal Alpine. Prima ancora di chiudere l’accordo con Pierre Gasly come sostituto di Fernando Alonso, la scuderia francese aveva avuto dei colloqui con l’australiano, con quest’ultimo che ha poi optato per il ritorno a Milton Keynes: “Ricciardo ha firmato con la Red Bull, ma penso, come Guenther, che sia un pilota fantastico – ha aggiunto – è ancora giovane, e non mi sorprenderebbe se tornasse a correre in futuro“.

Alice Lomolino