Alpine: nel mirino degli sviluppi c’è Mercedes?

Otmar Szafnauer, team principal di Alpine ha annunciato importanti sviluppi, con l’obiettivo di infastidire le due Mercedes

Nella passata stagione il team francese si è imposto come quarta forza e quest’anno l’obiettivo rimane sempre lo stesso. Ma come si può portare avanti la battaglia con le altre big? Sicuramente iniziando a infastidire le due Mercedes già dalla gara di Baku, dove sono in arrivo importanti sviluppi per Alpine. A rivelarlo è lo stesso Otmar Szafnauer. L’anno scorso la scuderia francese era riuscita ad agguantare il quarto posto, battendo McLaren, grazie all’esperienza di Alonso e Ocon. I due piloti sono riusciti a sfruttare al meglio i punti di forza della complicata A522. Per la stagione 2023 non si vuole puntare solo sui due talenti francesi, ma anche offrire a questi ultimi una monoposto competitiva.

L’inizio di stagione non sarebbe potuto essere peggiore. Al momento l’Alpine è sesta in Classifica Costruttori con soli otto punti. Ocon è dodicesimo e il sostituto di Alonso, Pierre Gasly, è quattordicesimo, con lo stesso bottino di punti del suo connazionale. Tuttavia, durante il fine settimana australiano si sono visti dei passi in avanti sul fronte competitività, riuscendo a impensierire i big di Ferrari, Mercedes e Aston Martin. I miglioramenti da fare sono tanti, ma l’obiettivo rimane sempre il quarto posto in classifica generale.

Quali saranno gli aggiornamenti di Baku?

Otmar Szafnauer è stato categorico: l’Alpine deve puntare in alto. Il capo della scuderia francese è stato molto ottimista nelle sue dichiarazioni in vista del Gran Premio dell’Azerbaijan. Inoltre, ha sottolineato come gli aggiornamenti che verranno introdotti sulla A523 nel prossimo fine settimana di gara dovrebbero migliorare la monoposto di addirittura tre decimi di secondo al giro. In merito a ciò, il team principal afferma: “Abbiamo un grosso pacchetto di aggiornamenti per la gara in Azerbaijan. Se i dati non ci tradiranno, saremo in grado di competere con le due Mercedes“.

Il team principal ha poi concluso: “Va comunque chiarito che non conosciamo le novità che porteranno gli altri team, per cui nulla è ancora detto. Quello che so è che il nostro sviluppo è più intenso rispetto a quello dell’anno scorso e questo duro lavoro da parte di tutta la scuderia dovrebbe dare i suoi frutti in pista. Non vogliamo che gli aggiornamenti si fermino. Abbiamo una buona correlazione tra i dati della galleria del vento e la pista, per cui se ci basiamo su questo si prospetta una stagione positiva per noi“.

Margherita Ascè