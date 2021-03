La Formula 1 testerà la trasmissione TV in HDR

Formula 1 ha deciso di provare l’utilizzo dell’HDR, un sistema di trasmissione TV che offre la miglior qualità di immagini su tutti i dispositivi

Novità in arrivo dal Circus: la Formula 1 ha deciso di testare la trasmissione TV in HDR. Ma cos’è l’HDR? Esso viene definito come High Dinamic Range, ed è un sistema di trasmissione televisiva che nell’ultimo anno è diventato, via via, sempre più parte integrante del broadcasting televisivo sportivo. Caratteristica peculiare è la migliore qualità video: su qualsiasi dispositivo, le immagini TV saranno della migliore risoluzione.

Ad alcuni media, tra cui Autosport, parla Ian Holmes, direttore dei diritti media di Formula 1: “Ovviamente, stiamo guardando allo sviluppo di quel lato della tecnologia. Uno dei punti che stiamo esaminando in modo specifico è l’HDR, High Dinamic Range, che è molto efficace per gli oggetti in rapido movimento, esattamente come lo sono le monoposto di Formula 1”.

“Faremo dei test quest’anno e, penso che per noi, ci potrà potenzialmente essere anche una fase successiva. Fase successiva che si concretizzerebbe in un’offerta agli spettatori. Dobbiamo, però, valutare e capire chi potrebbe usufruirne”, prosegue Holmes.

PUNTI DEBOLI MA GRANDE ENTUSIASMO

Continua Holmes: “Se un domani avessimo un feed, ci sarebbero pochissime persone che potrebbero adattarsi a ciò. Purtroppo, a volte si produce questa meravigliosa tecnologia, le emittenti hanno la capacità di mostrarla, ma i dispositivi delle persone non sono in grado di farlo. C’è un ulteriore punto debole. Quel feed deve essere il migliore possibile da ogni prospettiva”.

“Le Olimpiadi portano sempre grandi novità, soprattutto in campo tecnologico. Da questo, deriva spesso molta tecnologia. Sono piuttosto interessato, soprattutto perché quest’anno saranno in Giappone. La loro trasmissione è sempre una cosa piuttosto interessante a cui prestare attenzione. In ogni caso, penso che l’HDR sia qualcosa di cui Formula 1 sia piuttosto entusiasta”, afferma Holmes per concludere.