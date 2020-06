La Formula 1 scende in pista per beneficenza!

Il Circus ha annunciato all’inizio della settimana la nuova iniziativa “We Race As One”, per combattere il razzismo e la disuguaglianza. Con l’inizio della stagione 2020, che avrà luogo in Austria la prima settimana di luglio, gli appassionati avranno la possibilità di partecipare attivamente ad una raccolta fondi da devolvere in beneficenza.

La Formula 1 ha annunciato che venderà i quadrati delle bandiere a scacchi che verranno sventolate alla fine di ogni gara 2020. I fan possono iniziare ad acquistare le caselle della bandiera a scacchi che verrà utilizzata durante il primo appuntamento stagione, al costo di 199,99 dollari sul sito web F1 Authentic.

Ogni compratore avrà il proprio nome stampato su un casella della bandiera, e una volta finita la

gara riceveranno una cornice, una foto della bandiera e un ologramma di autenticità.

L’obiettivo è quello di raccogliere oltre 11.000 dollari a gara, grazie alla vendita di 56 caselle su 80. I restanti 24 quadrati, infatti, saranno messi a disposizione del promotore della gara per dedicarle ai suoi ospiti.

— Formula 1 (@F1) June 23, 2020