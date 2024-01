Jordan sullo sfidante di Max: “Alonso e Hamilton? Vecchi”

Dopo un 2023 dominato da Max Verstappen, ci si chiede chi è il pilota in grado di sfidarlo. Magari i due della vecchia guardia? Per Eddie Jordan…

Eddie Jordan non sente di volersi fidare di Fernando Alonso e Lewis Hamilton, soprattutto nella loro possibilità di lottare con Max Verstappen, per via della loro età. Piuttosto c’è un pilota attualmente in griglia, che avrebbe tutte le carte in regola per affrontare l’olandese… ovvero Charles Leclerc.

Ciò nonostante i due campioni del mondo di Formula 1, abbiano dimostrato nell’ultima stagione di godere di un’ottima forma. Ma talvolta non si tratta di una questione di età anagrafica, piuttosto di esperienza. Il pilota britannico ha concluso al terzo posto il Campionato 2023, mentre Alonso in quarta. In poche parole, sono stati i migliori dopo i due della Red Bull.

Questi risultati, tuttavia, non sembrano aver convinto Jordan. L’ex fondatore e proprietario del team Jordan Gran Prix, oggi 75enne non garantirebbe fiducia a entrambi i piloti. Secondo la sua opinione, sono troppo lontani da questo Max Verstappen, un gap eventualmente troppo difficile da recuperare.

Eddie: “Se avessi un team… punterei su Leclerc”

“Semplicemente, non mi fido più di Lewis Hamilton e Fernando Alonso, malgrado siano campioni e ben meritati. Non credo che riuscirebbero a tenere il passo di Max Verstappen a causa della loro età,” ha dichiarato Eddie Jordan ad Auto Bild.

“Tuttavia, vedo soltanto un rivale per Max, ed è Charles Leclerc. Se ora avessi un team di punta e non riuscissi ad avere Max, avrei in mente una coppia di piloti capaci di affrontare e lottare con Verstappen: Leclerc e come compagno di squadra, Lando Norris,” ha aggiunto.

Marko: “Max non è ancora al suo limite”

Un’opinione che sembra coincidere con quanto dichiarato da Helmut Marko. Il consigliere della Red Bull, non ha dubbi nell’accettare che sia il Leclerc che Norris siano due piloti eccezionali. Tuttavia, sembra che abbiano ancora del lavoro da fare, per poter battere un Verstappen, che nell’ultima stagione non è riuscito a ottenere 3 vittorie in 22 gare. E in nessuna di queste, sono stati i piloti menzionati a ottenere il miglior risultato. Piuttosto sono stati, Carlos Sainz a Singapore e Sergio Perez in Arabia Saudita e Azerbaijan.

“Leclerc e Norris hanno sicuramente un talento eccezionale, ma entrambi in passato hanno mostrato punti deboli e di non essere costanti. Inoltre, Max non è ancora al suo limite. Migliorerà ancora di più. Fa parte del nostro lavoro, dargli una vettura che possa essere alla pari con quella del 2023. Dunque tornerà a essere il punto di riferimento,” ha aggiunto Marko.