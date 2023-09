GP Singapore, Sainz: “È una sensazione meravigliosa”

Sorridente e al settimo cielo, Carlos Sainz ha trasformato la sua pole position in una vittoria sudatissima, conquistata a suo di millesimi

Quello del GP di Singapore è stato un weekend da ricordare per la Ferrari. L’inizio di mondiale in salita, che aveva gettato nello sconforto team, piloti e appassionati, ha trovato uno spiraglio di entusiasmo in quello che per Carlos Sainz è stato un Gran Premio spettacolare. Una strategia quasi perfetta e una guida ponderata, hanno permesso allo spagnolo di concretizzare la pole position di ieri e di conquistare la sua seconda vittoria nei colori di Maranello.

Quello che si è presentato ai microfoni di David Coulthard al termine della gara è stato un Sainz sorridente, al settimo cielo, come lui stesso si è descritto. È stato un finale di gara al cardiopalma, dove la tensione avrebbe potuto giocare brutti scherzi e far commettere errori. Eppure, Sainz ha mantenuto il sangue freddo e nonostante l’incalzare di Lando Norris e delle due Mercedes, ha portato a casa un risultato sorprendente, regalando un weekend perfetto al team di Maranello.

ORGOGLIO FIRMATO FERRARI

“È una sensazione incredibile, è stato un weekend incredibile. Voglio ringraziare ogni membro della Scuderia Ferrari per aver fatto uno sforzo importante: siamo riusciti a vincere dopo un inizio difficile, abbiamo fatto tutto perfettamente, abbiamo vinto questa gara, è andato tutto alla perfezione. Andiamo a casa con il primo posto: sono convinto che tutti i tifosi saranno sicuramente orgogliosi“, ha dichiarato Sainz al termine del GP di Singapore.

“Dovevamo cercare di gestire i nostri limiti nel degrado delle gomme. All’inizio dovevamo arrivare al giro target per poter montare le gomme che avevamo in mente: poi la Safety Car è arrivata prima del previsto e abbiamo dovuto fare uno stint più lungo con le hard. Ho dovuto cercare di tenere dietro George, ma ho fatto tutto il possibile. Alla fine abbiamo fatto tutto alla perfezione“.

Per lo spagnolo è stato un GP di Singapore difficile, nonostante il vantaggio e la strategia vincente. Sainz ha controllato il degrado delle gomme, consapevole però di avere il passo per andare a vincere. “Non voglio mentire“, ha però evidenziato. “Sei sempre sotto pressione e sei sempre vicino a commettere errori, in un circuito come questo. Però sono riuscito a gestire tutto e a portare la macchina al traguardo. Ed è una sensazione meravigliosa“.