Vowles: “Il nuovo Albon migliorerà ancora in F1”

Cambio drastico ma necessario

Alex Albon è cambiato drasticamente come pilota l’anno scorso e ha ancora margine per migliorare, dice il capo del team Williams Formula 1 James Vowles. In un chiaro sostegno al pilota thailandese che quasi da solo ha aiutato la Williams ad assicurarsi il settimo posto nel campionato costruttori la scorsa stagione, Vowles si è aperto sulle differenze che ha visto in Albon nel corso del 2023.

E pensa che il modo in cui Albon ha affrontato il lavoro, con un’auto che non era costante nelle sue prestazioni su tutte le piste, sia stata la prova delle qualità supreme che, secondo lui, brilleranno ancora di più in futuro.

Parlando di Albon, Vowles ha detto: “Conosco Alex da circa otto anni e non vedevo l’ora di venire qui [alla Williams] e riaccendere quel rapporto che avevamo prima. È davvero veloce, ha la mentalità giusta e questo è davvero importante, non solo per lui ma per ogni pilota, per ottenere il massimo da se stesso”.

“Penso che se lo guardi durante tutto l’anno, e anche gli parli apertamente e candidamente, non è lo stesso pilota con cui ho iniziato in Bahrein. È davvero maturato nel corso della stagione e ha ottenuto il massimo dalla vettura, su questo non ci sono dubbi. Siamo arrivati ​​settimi grazie alle sue incredibili prestazioni quest’anno. La squadra ha fatto un ottimo lavoro mettendo insieme la macchina, ma aveva ancora [a volte] quattro o sei macchine dietro di lui che gli erano rimaste sul collo per tutta la gara. È piuttosto impressionante”.

La rinascita di Alex è un ottimo segno

Albon ha resuscitato la sua carriera dopo essere tornato in F1 con la Williams nel 2022, dopo aver precedentemente fatto parte del programma per giovani piloti della Red Bull e aver corso per la sua squadra principale per una stagione e mezza prima di essere relegato al ruolo di pilota di prova e di riserva. Vowles pensa che anche la F1 non abbia ancora visto il meglio di Albon, poiché sente che la fiducia che ha preso dal 2023, così come il modo in cui affronta il suo lavoro, gli lasciano ampio spazio per continuare a migliorare.

“Quello che mi piace di lui è che non ha ancora smesso di crescere”, ha aggiunto Vowles. Non ha ancora smesso di maturare, ma quello che mi piace di lui è che non c’è politica. Vuole solo salire in macchina e guidare velocemente, e penso che sia per questo che funziona davvero bene.”