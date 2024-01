GP Giappone: Osaka potrebbe essere la nuova sede?

Il GP del Giappone potrebbe avere una nuova città ospite: Osaka. Questa é l’idea del presidente Mizohata in vista dell’expo 2025

Come é noto, il contratto di Formula 1 che vede la città di Suzuka ospitare il GP del Giappone scadrá nel 2024. Sará forse questo l’anno di addio? Pare, infatti, che il presidente della commissione turismo Mizohata voglia sfruttare la Formula 1 per attirare un maggior numero di partecipanti all’expo 2025 che si terrá nella cittá di Osaka.

Visto il grande impatto che il GP di Las Vegas tenutosi lo scorso novembre ha avuto sulla cittá del Nevada con piú di 300.000 visitatori, il presidente vuole riproporre la stessa idea. In altre parole, realizzare un circuito urbano intorno all’Esposizione Mondiale consiterebbe di dare visibilitá alla mostra.

In questo senso, dunque, la Fomula 1 rappresenterebbe un polo attrattore per Expo 2025 ed é proprio questo che il presidente Hiroshi Mizohata sta cercando di ottenere. Secondo le sue parole, la categoria regina del motorsport sta cambiando in un “modello di business che può essere gestito dal settore privato”.

🚥 Race day at the Lenovo @F1 #JapaneseGP is about to begin! 🚥 Who are you most excited to see take on the Suzuka circuit? #LenovoF1 pic.twitter.com/bVCm7Z9vl6 — Lenovo (@Lenovo) September 24, 2023

Utopia o realtá possibile?

Il fatto che Suzuka concluda il contratto con il Circus alla fine dell’anno corrente ci porta a pensare che Osaka potrebbe essere senza problemi la prossima sede del Gran Premio del Giappone.

L’idea che si metterebbe in atto se Liberty Media, FIA e F1 dessero il via libera al progetto sarebbe quella di costruire un circuito urbano intorno alla mostra. Tuttavia, a poco più di un anno dall’inaugurazione dell’Expo 2025 di Osaka, è difficile pensare che questo ‘desiderio’ da parte della terza città più grande del paese nipponico possa andare avanti.

Allo stesso modo, è difficile immaginare il calendario della Formula 1 senza Suzuka, una pista storica che, come altre come Monaco, Spa o Monza, non può mai essere assente nell’almanacco della categoria regina!