Jenson Button: “Importanti cambiamenti in Williams”

Presentata la nuova Williams: Jenson Button riscontra subito delle novità sulla FW47

Lo scorso 14 febbraio è stata svelata a Silverstone la Williams FW47, presentata con una livrea camouflage. La “versione definitiva” la vedremo in occasione dell’attesissimo evento F1-75, il prossimo 18 febbraio. In diretta, dall’O2 Arena di Londra, scopriremo il design di tutte e dieci le monoposto di quest’anno. Per quel che riguarda l’aspetto tecnico, si prevedono poche modifiche significative agli assetti aerodinamici, restando invariato il Regolamento per la stagione 2025. Eppure, Jenson Button, ha già notato interessanti cambiamenti sulla Williams.

L’ex pilota di Formula 1, che nel 2000 esordì nel Mondiale proprio con la Williams, di recente è stato confermato nel ruolo di Ambassador della casa inglese. Durante l’evento di presentazione, Jenson ha rilevato alcuni dettagli dalla FW47: “Prima di tutto, è molto bella (la vettura del 2025, ndr) – ha affermato il britannico – Probabilmente non ci saranno grandi novità su nessuna delle monoposto di Formula 1 di quest’anno, ma sembra che sulla FW47 ci siano molti cambiamenti. È fantastico da vedere!”

Lo stesso James Vowles, team principal della Williams, ha dichiarato che si è lavorato duramente su ogni aspetto della vettura: “Ogni area della vettura è semplicemente un ‘mondo’ di differenza rispetto a dove eravamo prima“, queste le parole dell’inglese. Sebbene queste modifiche non siano immediatamente visibili dall’esterno, Vowles ha assicurato che la FW47 sia completamente diversa dalla FW46 dello scorso anno.

Due ingressi importanti in Williams e il sostegno di Mercedes e Atlassian

Nel 2024 le prestazioni migliori della Williams le abbiamo riscontrate a Monaco e a Baku. Su circuiti a basso carico aerodinamico, in cui il team inglese ha ottenuto due ottimi noni posti. Secondo Jenson Button, il team avrebbe concentrato il suo lavoro sulle curve ad alto carico, per rendere la vettura competitiva anche sulle altre piste. “È il carico aerodinamico utilizzabile, quello che conta davvero – ricorda il britannico – La stabilità e l’entrata in curva sono ciò che danno fiducia ai piloti.“

In Williams si respira un’aria di rinnovamento, alimentata da due ingressi significativi nel team. In primis, l’arrivo di Carlos Sainz che, con l’esperienza maturata in Ferrari e McLaren, rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita della squadra. Non meno importante, è il reclutamento di Oliver Turvey. Il vincitore della 24H di Le Mans del 2014, nel suo ruolo di collaudatore, metterà a disposizione del team la sua esperienza di pilota e di ingegnere.

Inoltre, la conferma della collaborazione con Mercedes, per la fornitura dei motori fino al 2026, garantisce continuità e stabilità tecnica al team. Allo stesso modo, la partnership con il title sponsor, Atlassian, leader nel settore dei software, segna l’inizio di una nuova èra. Il team di Grove ha così l’opportunità di compiere un importante sviluppo tecnologico.

Claudia Belfiore