F1 75 LIVE: come e dove vedere la presentazione delle livree 2025

Manca sempre meno all’evento F1 75, trasmesso live su Youtube: la presentazione delle nuove livree per il 2025 è sempre più vicina

Manca solo una settimana a F1 75 Live, l’evento senza precedenti per il lancio della stagione e la presentazione delle nuove livree per la stagione 2025. L’evento si terrà nell’iconica O2 arena di Londra il 18 febbraio e vedrà, per la prima volta, la partecipazione di tutti e dieci i team e dei rispettivi team principal. I biglietti per assistere dal vivo all’evento, circa 15.ooo, sono esauriti in poche ore. Ma i fan avranno comunque la possibilità di seguirlo anche comodamente da casa. Gli appassionati, infatti, potranno vedere il tutto gratuitamente dai canali social del Circus, incluso Youtube.

In una nota ufficiale, la Formula 1 ha dichiarato: “Per la prima volta nella storia, tutte e dieci le squadre, i loro piloti e i team principal si riuniranno con i fan per svelare le livree delle vetture del 2025. […] Quest’anno celebriamo i 75 anni di storia della Formula 1. Un traguardo straordinario che ci spinge a guardare con passione e ottimismo verso un futuro ancora più brillante per questo incredibile sport“.

Un evento per festeggiare i 75 anni di storia

All’evento ci sarà sicuramente un red carpet. Tappeto rosso che vedrà sfilare non solo piloti e team principal, ma anche celebrità di fama mondiale. Alcune delle quali si esibiranno live nell’arena durante il corso dell’evento. Il momento più atteso sarà però la tanto attesa presentazione delle livree, che svelerà le vetture pronte a sfidarsi nella stagione 2025.

Durante la serata, i fan resteranno con il fiato sospeso mentre verranno accompagnati in un viaggio che celebra la storia dello sport e, soprattutto, mette in mostra l’identità di ogni team. Il lancio inaugurerà la stagione prima dell’inizio dei test pre-stagionali, in programma dal 26 al 28 febbraio al Bahrain International Circuit.