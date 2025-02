Presentazioni 2025, ecco la Williams FW47

Nel giorno di San Valentino, la Williams ha svelato la FW47, con tanto di battesimo della pista

Questa mattina la Williams ha svelato la sua vettura per la stagione 2025, la FW47. L’evento è avvenuto a Silverstone, che ha successivamente visto i primi giri di pista con al volante i piloti ufficiali, Alexander Albon e Carlos Sainz.

La FW47 si è mostrata con livrea camouflage, seguendo la scelta della McLaren per la MCL39 presentata in anteprima e a sorpresa sul circuito di Silverstone. Tanta curiosità per vedere la livrea ufficiale, che sarà mostrata all’evento organizzato dalla Formula 1, a Londra presso l’O2 Arena, insieme a tutti i team presenti.

La Williams ha scelto di presentare la vettura, con un live streaming prima di mandarla in pista, per un Filming Day con la nuova line-up di piloti ufficiali. La FW47 è la seconda vettura prodotta, sotto la guida del team principal James Vowles, che ha l’obiettivo di togliere dal fondo della griglia, uno dei team più gloriosi della Formula 1.

MEET THE FW47 pic.twitter.com/RPbuwWwfSc — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Vowles: “Un podio? Niente è impossibile…”

“È ovviamente un’evoluzione della vettura della passata stagione,” ha iniziato il commento James Vowles, nel corso della presentazione dell’ultima vettura di questa era della Formula 1, prima dell’avvento della prossima a partire dal 2026, con i nuovi regolamenti tecnici.

“Abbiamo avuto un inverno ragionevole. È sempre difficile sapere, pensando a come avevamo finito l’ultima gara ad Abu Dhabi, qualificandoci con un gap di mezzo secondo, l’uno dall’altro. Quindi la griglia si sta avvicinando, e che cosa non vorresti conoscere è che gli altri abbiano avuto un buon inverno”.

“Che cosa posso dire? Di essere fiero del lavoro fatto, nel corso dell’inverno. Quando guardiamo la vettura, puoi vedere soltanto 1.000 dettagli, che rappresentano un’altra evoluzione da dove eravamo prima. Quindi, non dovremmo aver lasciato qualche bullone. Stiamo facendo il possibile, per essere certi di progredire con il team. Vediamo, dove ci saranno delle ricadute,” ha proseguito Vowles.

Williams si presenta con un nuovo main sponsor, ovvero Atlassian con il quale è stato firmato un accordo pluriennale, per cinque anni. La stagione 2025, si prospetta essere un altro anno di transizione per la Williams, nell’attesa dell’avvento dei nuovi regolamenti tecnici del 2026.

Il team sta proseguendo con i cambiamenti strutturali nella nuova fabbrica. D’altra parte, potrà contare sui piloti Alex Albon e il neo arrivato, Carlos Sainz che puntano a migliorare la posizione del team, con l’obiettivo di ottenere risultati migliori rispetto al 2024.

L’ultima volta che la Williams ha ottenuto un podio, risale al GP dell’Azerbaijan 2017 con Lance Stroll. Al GP del Belgio 2021, il team britannico ha ottenuto l’ultimo miglior risultato, con George Russell che sul giro secco era risalito nelle prime tre posizioni.

Pensando alla stagione che verrà, e alla possibilità di ottenere un podio, Vowles preferisce non sbilanciarsi, ma come abbiamo più volte visto in Formula 1: “Niente è impossibile. Ricordiamo le poche sorprese accadute lo scorso anno”.

“Allo stesso tempo, posso dire: abbiamo molti più ingredienti a disposizione per noi. Penso che in un weekend di gara normale, sarà difficile. Ma in altre circostanze, potremmo dire la nostra, e abbiamo due fortissimi piloti i quali sicuramente daranno il massimo – così come faro io, e il team,” ha aggiunto il team principal della Williams.

Sainz in pista con la FW47

Poco dopo la presentazione, l’attenzione sulla nuova FW47 si è spostata in pista, sul circuito di Silverstone. Il primo a scendere in pista, è stato Carlos Sainz che ha avuto l’onore di effettuare i primi giri al volante della nuova vettura, e dare il via ufficiale alla sua nuova avventura in Williams, dopo gli anni trascorsi in Ferrari.

FW47 in action for the first time pic.twitter.com/Ynj3KgovN4 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Sotto un cielo grigio con primi accenni di pioggia, Sainz ha completato due giri sulla pista di Silverstone.

“Tutto bene finora, tutto bene. Ok bene, solo un tantino freddo qui. Tutto bene,” le prime parole di Sainz, nel team radio con il muretto.

Tornato ai box dopo i brevi due giri, Carlos Sainz ha scambiato le sue prime sensazioni con Jenson Button, ex pilota della Williams e ora in veste di ambasciatore del team britannico.

“È andato tutto bene, il che è una buona notizia. Si tratta di un giro d’installazione per una neonata vettura, ed è sempre un tantino complicato,” ha dichiarato lo spagnolo.

“Prima di tutto, devo fornire i feedback. Ci sono due o tre cose, che ho sentito di poter migliorare a livello di feeling all’interno dell’abitacolo. Quindi, qualcosa del quale si può discutere. Poi, quando avremo la vettura pronta per girare con le slick, poi potremo spingere un pochettino di più,” ha aggiunto Sainz.

Prima che Carlos Sainz scendesse in pista, Jenson Button durante la presentazione online ha spiegato che lo spagnolo non spingerà oltre, durante i primi giri, dato che è più come una verifica che tutto quanto sia ok nella vettura.

“Non ci sembrerà lenta. Queste vetture sono fenomenali, ma i primi due giri sono d’installazione. Andrà a verificare che la vettura sia ok, e poi inizierà a spingere”.

“Come pilota, sei eccitato, nell’accertarsi che non ci siano problemi. Lo puoi sapere dal primo giro, se hai una vettura ragionevole per la stagione. Ha svolto molte sessioni al simulatore, avrà delle sensazioni molto naturali!” ha spiegato Button.

Oltre a Carlos Sainz, anche Alex Albon ha guidato per la prima volta la FW47, completando così il Filming Day programmato per questa giornata.

Ora tempo qualche settimana, e la Williams spedirà la nuova vettura in Bahrain, dove affronterà i test pre-stagionali, insieme agli altri team in vista della stagione che prenderà il via il 16 marzo, con il GP d’Australia.