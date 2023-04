Falsa intervista a Schumacher: piú click o piú critiche?

A volte ritornano…Michael Schumacher rimane al centro di spiacevoli episodi come la falsa intervista generata da un chatbot e pubblicata in Germania

Che Schumacher manchi a tutti non é una novitá, cosí come non lo sono le false notizie in merito alle sue condizioni di salute che di tanto in tanto spuntano fuori. Pur di ottenere piú click, like o condivisioni alcune testate giornalistiche sarebbero disposte a tutto, persino a pubblicare un’intervista generata dall’intelligenza artificiale.

Come é noto, il sette volte campione del mondo e piú grande pilota di tutti i tempi Michael Schumacher é stato vittima nel 2013 di un incidente sugli sci. Da quel momento la famiglia ha deciso di mantenere il massimo riserbo, senza mai rilasciare interviste sulla sua condizione di salute. Sarebbe quindi alquanto strano che d’un tratto i familiari del Kaiser o addirittura lui stesso abbiano deciso di porre fine a questo silenzio.

La rivista tedesca Die Aktuelle ha pubblicato di recente in prima pagina una foto del sette volte Campione del Mondo, con ‘World Sensation’ e ‘Michael Schumacher, la prima intervista’ scritta in caratteri grandi per catturare l’attenzione dei passanti. Ottenere un’intervista del genere sarebbe stato un enorme colpo per Die Aktuelle. Tuttavia, é stata poi la rivista stessa a dichiarare tale intervista falsa e generata da un chatbot di intelligenza artificiale.

L’intervista pone domande a Schumacher, con il chatbot dell’IA che risponde come se il sette volte campione del mondo stesse effettivamente prendendo parte all’intervista. Le domande includono dettagli sulla sua condizione negli ultimi dieci anni, e il ritorno sulla scena dell’incidente sciistico che ha interrotto la sua vita.

Altro che click o like, la rivista é stata travolta dalle critiche…

Se la rivista tedesca intedeva attirare l’attenzione, ha raggiunto l’intento, ma non con l’effetto desiderato. Numerose sono state, infatti, le critiche avanzate da esperti del giornalismo. Boris Rosenkranz, noto giornalista tedesco, ha detto: “Non ci si dovrebbe aspettare molto dalla rivista ‘Die Aktuelle’ e dalla redazione, preferibilmente niente, e certamente non qualcosa come la decenza o la verità”. “È in una rivista che non ha nulla a che fare con il giornalismo“, ha aggiunto.

L’unico aspetto positivo di questa faccenda riguarda il fatto che la rivista ha effettivamente chiarito che l’intervista è stata generata dall’intelligenza artificiale. Pubblicare l’intervista senza un tale chiarimento sarebbe stato infatti irrispettoso anzitutto per la famiglia Schumacher. Se da un lato le nuove tecnologie consentono di fare grandi passi avanti, bisogna fare attenzione a non oltrepassare il limite della morale e dell’etica! L’integritá giornalistica tocca sicuramente il fondo, se si sceglie di farlo in nome dei clic.