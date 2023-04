Formula 1 2024: il calendario si amplia ancora di più?

Da dopo la pandemia, la Formula 1 è ripartita più forte che mai. Il blocco della stagione 2020 ha portato alla cancellazione di circuiti storici, che per anni hanno dominato il calendario sportivo. Altri circuiti li hanno sostituiti, e di nuovi ne sono nati. Uno sport in continuo cambiamento e miglioramento, anche sul numero complessivo delle gare disputate. 23 quest’anno, record. Ce ne aspettiamo ancora di più nell’immediato futuro?

L’hype introno al mondo della Formula 1 , ad oggi, è più alto che mai. I paesi fanno a lotta per poter ospitare un simile evento, che porta un impatto economico e sociale di altissimo livello. Tanti sono anche i capitali necessari, ovviamente, e gli standard da seguire non semplici.

Ma l’espansione a livello globale di questo sport lo si è visto anche nel calendario stesso. Prima del Covid-19, avevamo stagioni sportive ben più corte, e con un numero di appuntamenti ‘limitato’, sempre intorno – ma mai oltre – ai 20. Ma negli ultimi anni le cose son ben più che cambiate. Nel 2023 è stato stravolto il record, con 23 gare in calendario, come mai successo nella storia.

Ma la cosa che ancor più fa impressione, è che questo numero non accenna a fermarsi. Domenicali pianifica di introdurre ulteriori appuntamenti, con l’obiettivo, per la prossima stagione, di fare un calendario a 24 weekend di gara.

Ma che senso ha, si chiedono in molti? Da un lato abbiamo uno sport che sta cercando in ogni modo di incontrare i parametri di sostenibilità e ridurre le emissioni a zero il prima possibile, dall’altro lato però si fa di tutto per correre il più possibile, in più posti possibile. Il che significa più spostamenti, più costi, più inquinamento.

Fia e liberty media: “togliamo le termocoperte, facciamo delle qualifiche con le mescole obbligatorie così da far diventare la F1 sempre poi green”

Ma quindi, chi è che davvero vuole un simil spettacolo? Certamente, i fans non possono che essere contenti. Ed è sicuramente così. Ma quello che non è stato detto, è che il primo obiettivo di Domenicali & co. non è solo quello di svolgere più gare possibile. E’ riuscire a bilanciare lo spettacolo in pista con una necessità, da parte di team e piloti, di spostarsi poco. O meglio, di spostarsi e vivere nel modo più efficiente ed intelligente possibile.

“Abbiamo un calendario che per diversi motivi, anche storici, ha raggiunto numeri pazzeschi, con 23 gare. Mai successo prima. Così tanti appuntamenti, però, sifiniscono le persone, ci sono molti viaggi” – ha dichiarato il CEO della Formula 1 a RaceFans.net.

“Ogni promotore ha e sue ragioni per vedere svolgersi il weekend di gara in un momento prestabilito dell’anno. Il nostro obiettivo è quello di avere un approccio agile, per ridurre al minimo i movimenti, e farlo in un modo che abbia senso.”

“L’obiettivo è ambizioso [quello delle zero emissioni di carbonio entro il 2030], non irrealizzabile. Ma passa anche dall’analisi e dall’organizzazione degli spostamenti. Soprattutto se vogliamo continuare ad aumentare gli appuntamenti stagionali. Lo possiamo fare ma in modo intelligente“.

“Cercheremo di essere il più efficaci possibile, per ridurre al minimo gli alti e bassi tra le diverse regioni. Dobbiamo tenere conto di diverse cose. Per esempio non possiamo disputare 4 gare in 4 fine settimana di fila nello stesso continente. Sarebbe un problema di natura commerciale.”

🏁Come sappiamo il Sudafrica è in lizza per un posto nel calendario 2024 di #F1.🇿🇦 Tuttavia, con un solo spazio rimasto, Kyalami è in competizione con il leggendario circuito di Spa Francorchamps per un contratto di F1.🇧🇪#Formula1 #news #motosport pic.twitter.com/uOHKoL0uYA — Laura Piras 🏁Seb 🏆 (@LauraLuthien86) April 14, 2023

“Abbiamo molta attenzione al riguardo, e ci impegneremo al massimo per costruire il miglior calendario possibile, che possa soddisfare tutti.” Quello che comunque è chiaro, che già per il prossimo anno l’obiettivo è proprio quello delle 24 gare. Realizzabile, fattibile? Vedremo…