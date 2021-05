Imola verso la conferma: pronto un contratto di 5 anni

Vedremo con tutta probabilità ancora la Formula 1 a Imola che si avvicina alla conferma: pronto un contratto quinquennale

Dopo due anni da ‘tappabuchi’ il Gran Premio a Imola potrebbe ricevere una conferma e tornare stabilmente nel calendario di Formula 1. Ora sembrano esserci tutte le condizioni per siglare un accordo con la Federazione che, a quanto si vocifera, dovrebbe essere di 5 anni. L’obiettivo resta quello di confermare anche Monza nel futuro prossimo della Formula 1, anche se su quel fronte gli sviluppi non sembrano essere così positivi.

La Formula 1 ancora a Imola, questa volta in pianta stabile, non è più un miraggio. Dopo le positive esperienze delle ultime due stagione la gara romagnola è a un passo dalla conferma per i prossimi 5 campionati. C’è il giusto piano di investimenti utile a garantire con stabilità il secondo evento italiano, su un tracciato per il cui ritorno in Formula 1, solo pochi mesi fa, nessuno avrebbe scommesso.

ORA SERVE SALVARE MONZA

A preoccupare ora è la situazione della gara monzese. Il rinnovo quinquennale siglato nel 2019 (successivamente prolungato di un ulteriore anno) non sembra garantire un solido futuro alla storica tappa italiana e il ‘Monza non si tocca’ non sembra difeso con sufficiente forza. Ora la speranza è di riportare il pubblico nel tracciato brianzolo, dopo ben quattro gare italiane senza (o quasi) spettatori.

Monza che l’anno prossimo celebrerà i 100 anni dalla sua nascita, un evento importante che il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani non vuole tradire: “Servono risorse straordinarie: le stiamo chiedendo soprattutto al Governo” – dichiarava lo scorso novembre – “perché questo è un evento nazionale, non locale”