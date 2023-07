Il ‘Grand Slam’: una novitá per le gare Sprint in arrivo per il 2024?

Il tentativo di incrementare l’interesse degli appossionati ha spinto la Formula 1 a suggerire un’ulteriore novitá riguardante le gare Sprint: il Grand Slam. Di cosa si tratta?

Il Grand Slam é la novitá che potrebbe essere introdotta in Formula 1 per il 2024. Come sappiamo, da qualche anno a questa parte nel calendario di Formula 1 sono state introdotte le gare sprint. L’introduzione della Sprint ha creato un weekend che include tre giorni di gare competitive e offre più intrattenimento ai fan di questo sport, oltre a un valore aggiunto per le principali parti interessate.

Al fine di accrescere ulteriormente l’eccitazione per il weekend di gara, si é fatta strada l’idea di introdurre un premio speciale, ‘il Grand Slam’, che verrebbe assegnato al pilota che ottiene la pole position e la vittoria sia per la gara sprint che per il gran premio principale. In un’intervista esclusiva a Motorsport.com, Domenicali ha detto: “C’è una proposta che vorrei fare, in linea con il concetto del ‘Grande Slam’. È che i piloti che prendono le due pole e le due vittorie di gara nel fine settimana dovrebbero essere riconosciuti con qualcosa in più, che rappresenta bene l’impresa sportiva che hanno raggiunto”.

L’idea del ‘Grande Slam’ è ancora nelle sue fasi iniziali. Bisogna, infatti, discuterne prima con i team e poi definire il premio da assegnare. Probabilmente non si tratterá di punti extra per il campionato, ma potrebbe essere un trofeo speciale o un’altra ricompensa da dare al pilota dominante.

Anche il formato per le sprint cambierá?

Oltre all’idea del ‘Grande Slam’, i team di F1 sono anche pronti a discutere se il formato per i fine settimana di sprint dovrebbe essere raffinato per il prossimo anno. Al momento, il sabato in un weekend di gara sprint è completamente autonomo, con le qualifiche sprint al mattino e la gara più breve nel pomeriggio.

Un’idea che è stata suggerita da alcuni team principal è per le qualifiche di venerdì nei fine settimana sprint per decidere la griglia per la gara sprint, che si svolgerà il sabato mattina piuttosto che nel pomeriggio. Poi sabato pomeriggio verrebbe dedicato alle qualifiche per il gran premio stesso.

Una tale modifica rischierebbe di confondere i fan. Tant’é che Domenicali ha dichiarato: “Abbiamo analizzato questo punto”, ha detto. “Credo che il rischio sia più legato agli spettatori fedeli, che hanno le proprie abitudini, piuttosto che ai nuovi fan, che sono molto più aperti al cambiamento. Tuttavia, non ci sono grandi notizie sul fronte formato. Vogliamo stabilizzare i sei fine settimana con la gara sprint e rispettare le abitudini dei fan di lunga data“, ha concluso.