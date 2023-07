Caso Monza: spesi 23 milioni per adeguamenti

Il tempio della velocità si rinnova: Monza è pronta a cambiare il proprio aspetto per alcuni adeguamenti previsti dalla Formula 1. Ma di cosa si tratta?

Il futuro del Gran Premio di Monza è sempre più a rischio: questo, dovuto maggiormente alle volontà e agli adeguamenti previsti dalla Formula 1, ogni anno sempre più esigenti. Il livello della categoria regina dei motori è sempre più alto, pertanto la possibilità per un circuito di restare tra le tappe annuali dipende tutto dalla sua propensione all’adattamento di richieste sempre più stringenti. Per questo motivo, dopo il Gran Premio d’Italia, che quest’anno si terrà il 3 Settembre, partiranno i lavori di ristrutturazione. Ma cosa prevedono ?

Per quanto concerne la ristrutturazione , quello che sappiamo finora è che i lavori andranno a toccare quelle che sono i problemi più “disagianti” che riguardano eventi grandi come quelli della Formula 1. Primo elemento sono infatti i tre sottopassi, che cambieranno completamente il loro volto. Inoltre prevista anche la costruzione di un sottopasso completamente nuovo. Oltre a questo, altri elementi verranno sottoposti a un restyling che riguardano in particolare modo il degrado della pista.

Elementi, che in una competizione sportiva di quel calibro sono di grande importanza. Basti pensare ai cordoli in calcestruzzo e la innovativa pavimentazione “con particolari stratificazioni in grado di garantire specifici parametri prestazionali in termini di resistenza”. Secondo il presidente dell’ACI, Damiani Sticchi, il rinnovo dovrà iniziare subito dopo il 3 settembre in modo da avere un progetto definitivo per l’anno del 2024. Tempistica di fondamentale importanza per il tracciato, considerando anche la scadenza del contratto nel 2025 con la Formula 1.