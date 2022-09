Hulkenberg: vicino l’accordo con Haas

Il boss Haas preferisce Hulkenberg ai novellini

Secondo gli azionisti del Team Haas, l’avversione di Gene Haas per i debuttanti che guidano per lui sta giocando a favore di Nico Hulkenberg.

Da quando l’americano ha intrapreso il suo programma di Formula 1 solo nel 2021, quando nessun pilota affermato voleva entrare a far parte della sua squadra, Haas ha scelto due esordienti, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, ma all’inizio di quest’anno, quando era impossibile continuare a lavorare con il russo, dopo che il suo paese ha invaso l’Ucraina, Haas ha immediatamente riassunto Kevin Magnussen e i risultati del danese contro Mick Schumacher, soprattutto a inizio stagione, hanno rafforzato la sua convinzione che è molto meglio lavorare con i veterani.

Con Mick Schumacher, che sta uscendo dalla Ferrari Driver Academy e non è sicuro di voler rimanere con Haas, sentendo che la squadra è ora prevenuta nei confronti di Magnussen e risentendo per le critiche pubbliche di Gunther Steiner, Haas ha detto all’austro-italiano di volere un veterano insieme a Magnussen e ha messo gli occhi su Nico Hulkenberg, anche se il tedesco è rimasto in disparte nelle ultime tre stagioni, ottenendo cinque Gran Premi per sostituire Pérez (due volte), Stroll e Vettell (anche lui due volte), alla Racing Point/Aston Martin quando sono risultati tutti positivi al Covid-19.

Il ritorno del Messia?

La Ferrari, però, vorrebbe riportare Antonio Giovinazzi in Formula 1, dopo che l’italiano ha avuto un anno disastroso in Formula E, e spera nelle due uscite in FP1 che farà con la Haas – una già fatta a Monza, con buoni risultati, l’altra in arrivo ad Austin alla fine del mese prossimo, forse sarà sufficiente per far cambiare idea a Haas. Giovinazzi, va ricordato, era il terzo pilota della Haas nel 2017 ma dopo la disastrosa sessione di FP1 del Gran Premio d’Ungheria è stato inserito nella lista nera da Haas, che ha poi deciso di non cedere le FP1 a nessun altro debuttante.

Ora, però, Giovinazzi ha alle spalle tre stagioni complete di Formula 1, ha fatto un buon lavoro per Haas nei suoi 25 giri con la VF-22 a Monza, girando solo 0,3 secondi più lento di Magnussen e fornendo alla squadra un prezioso feedback. Giovinazzi è anche un pilota di punta per lo sviluppo Ferrari e si presta spesso nelle prove con il simulatore del Cavallino.

Con l’imminente formazione dei piloti, le possibilità di Schumacher di rimanere con la squadra americana sono diminuite, anche se ora è aperto alle trattative dopo aver perso contro Alonso nella gara per sostituire Vettel all’Aston Martin e l’Alpine gli ha già comunicato che non è nella rosa dei candidati per sostituire lo spagnolo il prossimo anno.

Hulkenberg, tuttavia, sembra essere la scelta preferita di Haas e potrebbe fare un abbinamento di grande esperienza anche se imbarazzante l’anno prossimo, dato che la coppia è diventata famosa per un incidente in diretta televisiva nell’Hungaroring qualche anno fa.