Horner vs Wolff: un siparietto che la dice molto lunga

La tensione tra Mercedes e Red Bull è ormai palpabile. Adesso, la guerra non si combatte solo in pista

Ormai quello tra Red Bull e Mercedes sembra somigliare più a un drama televisivo più che a una rivalità sportiva in pista. Dopo il chiacchieratissimo episodio a Silverstone che ha visto coinvolti Max Verstappen e Lewis Hamilton, l’olandese a Budapest è stato nuovamente vittima degli avvenimenti. Fin qui, nulla di strano: si sa che in Formula 1 le giornate no ci possono stare, fa parte del gioco, ma acquistano un sapore molto più amaro quando è qualcuno di casa Mercedes a metterci lo zampino, di nuovo.

Questa volta, i riflettori si accendono su Bottas che, sbagliando la frenata alla prima curva subito dopo il via, ha tamponato Norris (che nel frattempo lo aveva superato in partenza) e quest’ultimo è finito contro il malcapitato Max, costretto a rientrare in pista in fondo al gruppo, con tanto di macchina danneggiata. Insomma, ieri abbiamo assistito a una partita di biliardo in piena regola, roba che nemmeno a riprovarci si riuscirebbe a ricreare una simile dinamica. Conclusione? Da quel momento in poi, il pilota olandese, ora secondo nella classifica iridata, non ha avuto più velocità per rimontare e impensierire gli avversari.

IL VIDEO DEL “BATTIBECCO” TRA HORNER E WOLFF

Come riporta Soymotor.com, a niente sono servite le scuse del boss della scuderia di Stoccarda, Toto Wolff, che, dopo la gara, si è avvicinato a Christian Horner per parlargli e chiarire. Il Team Principal della Red Bull è sembrato infatti non gradire per niente il tentativo del manager austriaco. Tra i due non scorre certo buon sangue e basta guardare questa scenetta ripresa nel Paddock per capire quanto la tensione sia ormai alle stelle.

D’altronde, i due non avevano speso buone parole l’uno per l’altro nei giorni passati, quando il tentativo di Red Bull di penalizzare più duramente Hamilton a seguito dell’incidente in terra inglese è stato respinto dalla FIA. In quell’occasione, Mercedes aveva scritto un comunicato che accusava il team di Milton Keynes di aver infangato il nome del proprio pilota di punta e di aver maliziosamente attirato su di lui l’odio del pubblico.

Senza dubbio, la sfida Red Bull-Mercedes ci terrà un bel po’ occupati anche dopo la pausa estiva, soprattutto quando si correrà a casa di Verstappen.