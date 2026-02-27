Alonso e Aston Martin, futuro in bilico?

Aston Martin e Alonso, tra difficoltà tecniche e dubbi verso la nuova stagione

Inizio in salita per Fernando Alonso e Aston Martin. Il sogno mondiale rischia di incrinarsi prima ancora che la stagione prenda il via. Eppure, le aspettative erano altissime: l’ingresso di Honda come fornitore ufficiale della power unit e l’arrivo di Adrian Newey, ora alla guida del progetto nel ruolo di team principal, avevano acceso entusiasmi e alimentato grandi speranze. Ma i test pre-stagionali hanno solo evidenziato le grandi difficoltà dell’AMR26.

L’avvio della stagione 2026 è ormai imminente: il 6 marzo si partirà da Melbourne con il Gran Premio d’Australia. Ma all’interno del team il clima è tutt’altro che sereno, con la squadra che appare in netto ritardo rispetto ai principali avversari. Tra i più delusi, senza dubbio, c’è Fernando Alonso. Durante la seconda giornata di test in Bahrain, lo spagnolo è stato costretto a interrompere il programma per un problema tecnico alla power unit. Un imprevisto che gli ha impedito di percorrere chilometri fondamentali per poter raccogliere dati preziosi sulla vettura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aston Martin Aramco Formula One™ Team (@astonmartinf1)

Fernando, una stagione cruciale per il futuro

Tra le criticità emerse nei test disputati al Bahrain International Circuit spiccano problemi di surriscaldamento del motore endotermico, episodi di bloccaggio e difficoltà in fase di frenata. A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione di Honda, che al momento può contare esclusivamente su Aston Martin come team cliente. L’assenza di altre monoposto in pista, equipaggiate con la stessa power unit, limita la possibilità di confrontare dati e accelerare lo sviluppo.

Dal canto suo, Fernando Alonso, alla soglia dei 45 anni, si trova davanti a una fase cruciale della sua carriera. L’arrivo di Adrian Newey aveva fatto crescere le ambizioni legate al progetto tecnico, ma ora lo spagnolo dovrà scegliere se continuare a riporre fiducia nel team, oppure valutare nuovi scenari. Anche l’ipotesi di un ritiro anticipato non può essere del tutto esclusa: le prime gare della stagione saranno decisive per capire quale direzione prenderà il suo futuro.