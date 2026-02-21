Test pre-stagionali conclusi: i risultati dei team in Bahrain

Conclusi i test pre-stagionali in Bahrain, cosa aspettarsi dai team

Sono giunte al termine le ultime sessioni di test pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Nonostante le incertezze riguardo il nuovo ciclo regolamentare, i test hanno fornito alle squadre dati importanti su cui lavorare in vista dell’inizio della stagione di Formula 1, in arrivo col Gran Premio d’Australia l’8 marzo.

McLaren porta a termine 817 giri, Ferrari in vantaggio con Leclerc

Contano i dati che i team sono riusciti a raccogliere in vista di Melbourne. McLaren completa 817 giri, 23 in più rispetto alla Haas. La Williams recupera dopo aver saltato il test di Barcellona, concludendo 790 giri. Ferrari è quarta per il numero di giri portati a termine, ma sorprende con i tempi ottenuti da Charles Leclerc nel sesto giorno di prove. Secondo il team principal Fred Vasseur, “è ancora difficile avere un quadro chiaro delle prestazioni” e il cronometro è poco indicativo in questa fase.

Mercedes ha completato 741 giri, riscontrando delle difficoltà che hanno richiesto una sostituzione completa della power unit. “Purtroppo il nostro ultimo giorno di test non è stato perfetto,” ha dichiarato l’ingegnere di pista Andrew Shovlin. “Il problema alla power unit ha limitato la corsa di Antonelli a 49 giri. Nel complesso siamo riusciti a completare del lavoro utile con entrambi i piloti. Abbiamo comunque molto lavoro da fare prima di Melbourne” ha sottolineato.

Red Bull chiude al sesto posto con 672 giri, solo 334 giri per Aston Martin

Il nuovo propulsore Red Bull promette bene con 672 giri portati a termine alla fine dei test. Il team principal Laurent Mekies, però, non si ritiene ancora del tutto soddisfatto. “Conosciamo bene la portata della concorrenza,” ha spiegato. “Abbiamo avuto un ottimo inizio, ma sappiamo che incontreremo una serie di momenti difficili” ha dichiarato.

Conclusione difficile quella dell’Aston Martin, che ha portato a termine solo 344 giri e tanti punti interrogativi in vista della stagione. “Sicuramente non siamo dove vorremmo essere. C’è ancora molto da fare dietro le quinte” ha dichiarato il rappresentante del team, Pedro de La Rosa. Progressi significativi per Audi che ha completato 711 giri, con dei miglioramenti importanti nel penultimo giorno di test. Cadillac conclude invece con un totale di 586 giri. Graeme Lowdon, team principal della squadra, si ritiene orgoglioso dei risultati ottenuti.

Si chiude cosi l’ultima sessione di test per le squadre di Formula 1, con 41.366 chilometri percorsi in totale sul circuito di Sakhir. Sono ancora tanti i dati da analizzare prima dell’inizio della stagione: l’attenzione ora si sposta sul primo weekend di gara. Le nuove monoposto debutteranno in pista dal 6 all’8 marzo per il Gran Premio d’Australia.