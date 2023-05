Honda-Aston Martin, Krack: “Alonso non c’era alle discussioni”

Honda e Aston Martin saranno insieme dal 2026. Honda fornirà i motori sulle vetture di Fernando Alonso e Lance Stroll

Honda torna in Formula 1, unendosi all’Aston Martin a partire dal 2026, diventandone il fornitore ufficiale di power unit e altri componenti. Dal canto suo, Aston Martin sarà il team ufficiale di Honda. Per questa partnership, Fernando Alonso non ha preso parte alle negoziazioni. Ma dalle parole di Mike Krack, s’intuisce che lo spagnolo sia stato informato di tutto il processo, anche perché il team era interessato ricevere qualche opinione a riguardo.

Aston Martin è poi passato alla fase successiva, decidendo di chiudere il rapporto con Mercedes. A partire dal 2026, stagione nella quale entrerà in vigore il nuovo regolamento legato ai motori, Aston Martin sarà il team ufficiale di Honda in Formula 1, e le vetture saranno spinte da power unit della casa giapponese.

Le voci di un’unione tra Aston Martin e Honda, erano condite da qualche dubbio sul possibile addio di Fernando Alonso al team britannico, ricordando del cattivo rapporto avuto in passato con il costruttore giapponese. Tuttavia, sia Alonso sia Honda, hanno assicurato di non avere nessun problema, nel caso in cui ci fosse stato un ritorno di collaborazione tra i due. Inoltre, hanno aggiunto che “il passato è passato”.

L’importanza dei piloti nel team

Dunque, il team principal di Aston Martin, Mike Krack ha spiegato che il pilota asturiano è stato informato, durante tutte le fase delle negoziazioni con Honda: “Fernando non ha partecipato alle discussioni, ma è sempre stato informato“.

“Volevamo conoscere i suoi pensieri, e opinioni… Come tra l’altro facciamo, per qualsiasi tematica, in quanto è un membro chiave del team, lo stesso vale per Lance,” ha così aggiunto Krack, in alcune dichiarazioni rilasciati a Motorportweek.

Krack ha quindi sottolineato il coinvolgimento di Fernando Alonso e Lance Stroll, all’interno del team. Per poi parlare di Pedro Martínez de la Rosa, che ricopre il ruolo di ambasciatore del team, e della sua importanza in queste situazioni: “Credo che abbiamo un rapporto molto buono con i nostri piloti, e lo si vede, quando ascoltate i team radio… Entrambi sono sempre coinvolti. Siamo inoltre fortunati di avere con noi Pedro, che ha contatti con loro”.

“In linea generale, è un team molto forte. I piloti ci sono, e anche gli ingegneri… È un fantastico gruppo, dove tutte le opinioni contano,” ha aggiunto Krack.

Mike: “Vorremmo migliorare anno dopo anno”

L’alleanza con Honda, fa parte del progetto di crescita che Aston Martin segue da tempo. Mike Krack sa bene quali sono gli obiettivi da rispettare per i prossimi anni.

“Gli obiettivi non sono cambiati. Vorremmo migliorare anno dopo anno. Abbiamo fatto un grande passo in avanti, ma nel 2022 non l’abbiamo fatto. Quindi, la prima sfida è migliorare il prossimo anno,” ha spiegato il team principal.

“Sono certo, che arriveranno i miglioramenti. Ma ciò non significa che miglioreremo la posizione in pista. È una competizione molto relativa,” ha così aggiunto in conclusione.