Schumacher e i test Pirelli: la sua occasione?

Mick Schumacher sarà protagonista sulla W14 dei test Pirelli a Barcellona: l’occasione è da sfruttare al meglio

Sono fissati per martedì 6 e mercoledì 7 giugno i prossimi test Pirelli. Dopo il Gran Premio di Barcellona, la Mercedes scenderà in pista, affidando a George Russell le prove del martedì. Mercoledì, invece, toccherà a Mick Schumacher condurre i test Pirelli sulla W14. Rimane escluso Hamilton: non un grande problema, poiché il pilota britannico non è mai stato un appassionato di questo tipo di allenamento. L’ultima volta in griglia fu durante il Gran Premio di Abu Dhabi del 2022: il figlio d’arte Schumacher tornerà a guidare una Formula 1, dopo diversi mesi confinato al simulatore.

Il giovane Schumacher ha esordito in Formula 1 nel 2021, a bordo della VF21 della Haas. Durante la prima stagione, il pilota tedesco ha battuto con regolarità il suo compagno di scuderia Nikita Mazepin. Nel 2022, però, il nuovo pilota Haas Kevin Magnussen si è mostrato più performante di Mick, che ha faticato. Inoltre, nel corso della stagione, Schumacher ha collezionato tre incidenti molto costosi per la scuderia, che a fine Campionato non gli ha rinnovato il contratto. Il pilota si è così trovato a firmare come terza guida per la Mercedes sotto le ali di Toto Wolff.

Ma Schumacher “deve dimenticare questo sogno“?

Il Team Principal della Mercedes aveva già dichiarato che stavano lavorando per ottenere dei test Pirelli per il giovane Schumacher, e sono quindi riusciti ad ottenerli a Barcellona. Il lavoro del pilota per quest’anno si concentrerà principalmente sul simulatore, ma il suo obiettivo è tornare in griglia. Per questo, dovrà sfruttare al meglio l’occasione di scendere in pista sulla W14. “Se lo meriterebbe anche lui. Ma la situazione per il 2024 è abbastanza sfavorevole“, ha dichiarato Toto Wolff. L’austriaco spera che “qualche porta” si apra di nuovo per Schumacher, ma realisticamente nel 2025.

Molto più tagliente è invece Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1. Riguardo al tedesco, Bernie ha dichiarato che “Deve dimenticare questo sogno”, e che Schumacher dovrebbe “Pensare a quale possa essere l’alternativa”. Classe 1999, Mick ha ancora tempo di dimostrare tanto, ma deve sfruttare tutte le occasioni che gli capitano, tra cui i test di Barcellona. Insieme alla Mercedes, scenderà in pista anche la Ferrari. Anche per la Rossa potrebbero scendere in pista le riserve, Giovinazzi e Shwartzman, e avere di nuovo occasione, dopo due anni, di guidare una Formula 1.

Elisabetta Bianco