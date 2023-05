Honda: “Il passato è passato, Alonso è un genio”

L’Aston Martin sarà partner ufficiale Honda dal 2026

Un connubio che ha fatto scattare un campanello d’allarme sulla continuità di Fernando Alonso nel team di Silverstone, visto che il rapporto tra l’asturiano e il marchio giapponese non si è concluso nel migliore dei modi dopo la sua tappa alla McLaren. Ma dalla Honda hanno assicurato che “il passato è passato” e che sarà l’Aston Martin a incaricarsi di scegliere i piloti.

La presenza della Honda all’Aston Martin è un ostacolo alla continuità di Alonso? Gli anni che Alonso e Honda hanno condiviso alla McLaren non sono finiti bene: i numerosi problemi con le power unit giapponesi, sia in Formula 1 che nella 500 Miglia di Indianapolis, hanno portato lo spagnolo a criticare apertamente Honda e Honda, arrabbiata per i commenti del pilota , gli hanno posto il veto per la Indy500 del 2020.

Ma dalla Honda sostengono che tutto questo è passato e hanno assicurato di rispettarlo molto.

Il passato è passato, sia per Honda che per Alonso

“Alonso è un super talento e lo stimiamo enormemente come pilota”, ha detto Toshihiro Mibe, CEO di Honda, alla conferenza che il marchio dall’ala d’oro ha tenuto in Giappone per annunciare la sua associazione con Aston Martino. “Siamo stati in un momento molto difficile, abbiamo fatto del nostro meglio come produttori di power unit ed è per questo che siamo arrivati ​​a vincere. Alonso è un genio come pilota, lo rispettiamo enormemente“, ha aggiunto Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation.

Allo stesso modo, secondo il CEO di Aston Martin Performance Technologies, Martin Whitmarsh, lo spagnolo ha dato il via libera a questo accordo. Non si è opposto. Fernando sta facendo un ottimo lavoro nel team e siamo lieti di averlo come parte del nostro team. Sta dando un grande contributo sia in pista che fuori”, ha detto. “Ovviamente, ho parlato con Fernando molto tempo fa della direzione in cui intendevamo andare . È un ragazzo molto intelligente”, ha detto.

Quindi, se Alonso continua ad essere attivo nel 2026, tutto indica che la Honda non avrà alcun impedimento per l’asturiano a guidare per l’Aston Martin con un motore Honda. Inoltre, il marchio dall’ala d’oro ha spiegato che la scelta dei piloti è esclusiva dell’Aston Martin, anche se hanno mostrato interesse ad avere un giapponese tra le proprie fila. “Sui piloti non possiamo dire nulla. Daremo suggerimenti alla squadra, ci sono piloti giapponesi e vorremmo che fossero candidati, ma la decisione spetta alla squadra”, ha detto Watanabe e, per il momento, l’unico giapponese è Yuki Tsunoda, che sa già cosa vuol dire lavorare con la Honda all’AlphaTauri.