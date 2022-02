Hamilton vicino al ritiro dalla Formula 1? Il britannico ha rivelato che il GP di Abu Dhabi l’ha messo a dura prova

Hamilton vicino al ritiro dalla Formula 1? Ciò è stato alimentato dal silenzio avuto per diverse settimane dopo aver perso il Mondiale contro Max Verstappen, nella controversa ultima gara della stagione 2021. Da allora, non senza molteplici polemiche, sono state apportate modifiche alla struttura della FIA. Innanzitutto Michael Masi non sarà più direttore di gara. Inoltre la Federazione comunicherà il verdetto inerente all’indagine avviata sul GP di Abu Dhabi nel fine settimana del GP del Bahrain. Tale evento si disputerà a marzo.

Il silenzio avuto dal sette volte campione del mondo ha lasciato spazio a varie interpretazioni. Secondo molti, il ritiro dalla Formula 1 sembrava quasi certo per Hamilton. Alla fine il britannico è tornato alla ribalta tramite i suoi account social ufficiali mettendo così a tacere ogni speculazione. Inoltre ha presieduto alla presentazione della Mercedes il 18 febbraio prima di tornare al volante nei recenti test pre-stagionali a Barcellona. Il sette volte campione del mondo ammette di aver pensato molto al suo futuro durante la pausa invernale. Però ci tiene a sottolineare che tale pensiero è qualcosa che l’accompagna sempre alla fine di una stagione.

IL PENSIERO RICORRENTE DEL FUTURO E L’AMORE PER IL CIRCUS

“Naturalmente, penso a ciò alla fine di ogni stagione. Probabilmente per quelli che hanno più o meno la mia età il pensiero del futuro è ricorrente. E’ giusto valutare quali saranno i prossimi passi da fare e se questi sono quelli giusti da intraprendere. Inoltre è lecito chiedersi cosa è giusto fare per la propria felicità. Quindi è opportuno valutare sempre tutte le opzioni a disposizione. Perché avrei dovuto ritirarmi?” ha così dichiarato il britannico ai media, incluso RacingNews365.com

Nonostante ciò, Hamilton afferma che l’amore per il proprio lavoro e il suo team ha fatto si che continuasse la sua avventura nel Circus. “Ho preso un impegno con il team all’inizio della stagione”, ha spiegato il 37enne, riferendosi al contratto firmato nel 2021 che lo vede legato alla Mercedes fino alla fine del 2023. “Amo quello che faccio, far parte di una squadra e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Inoltre mi sento al top della forma, quindi perché avrei dovuto ritirarmi?” ha così concluso Hamilton per rispondere alle insistenti voci che lo vedevano vicino al ritiro dalla Formula 1.