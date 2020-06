Hamilton pronto per la stagione: “Sono totalmente concentrato”

Lewis Hamilton è totalmente concentrato per la nuova stagione di Formula 1 che inizierà il 5 Luglio. Il pilota britannico, nonostante i suoi ultimi messaggi con annesse polemiche sui social network, dice di essere pronto per l’inizio del campionato

Quest’anno Hamilton proverà a eguagliare Michael Schumacher, che detiene il record di titoli iridati. Durante la quarantena si è intensamente preparato per il suo ritorno nei circuiti. Il sei volte Campione del Mondo ha condiviso con i suoi follower attraverso i social network diverse sessioni di allenamento, in cui usciva per correre o semplicemente per rafforzare la sua resistenza muscolare. A tal proposito, il pilota Mercedes ha mostrato di essere in ottima forma, due settimane prima dell’inizio della stagione in Austria.

Still pushing. 2 weeks until the first race and whilst there is so much work going on in the background, I am still fully focused on this race season.💪🏾 pic.twitter.com/zcCqKm3P7C — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 18, 2020

IL BRITANNICO VUOLE SENSIBILIZZARE LE COSCIENZE

Il britannico lancia il guanto di sfida e toglie ogni dubbio a chi credeva che le ultime vicende potessero distrarlo dal Circus. “Sono totalmente concentrato” ha così scritto in un post condiviso sul suo account ufficiale di Instagram. Nonostante ciò, Lewis si è anche notevolmente esposto contro le ingiustizie che sono presenti ancora oggi. La piaga del razzismo e delle discriminazioni verso le persone di colore lo toccano incredibilmente. Perciò ha utilizzato la propria influenza per scuotere le coscienze e denunciare atti di razzismo. Inoltre ha voluto evidenziare la situazione di estrema povertà nei Paesi del terzo mondo.

Hamilton non si è mai tirato indietro quando si è trattato di esprimere il proprio pensiero su qualsiasi problematica. Eravamo già a conoscenza di tale lato del pilota della Mercedes che da sempre mostra di avere una notevole sensibilità. Hamilton ha anche criticato duramente la corrida effettuata in Spagna, definendola come una pratica estremamente brutale. Alcune sue dichiarazioni hanno causato diverse polemiche, come quelle fatte a seguito di presunte dichiarazioni di Helmut Marko, che poi si sono rilevate delle fake news. Ciò denota quanto Hamilton abbia sofferto per le ingiustizie che ha dovuto subire sin da bambino, solo perché ha un colore diverso di pelle.