Formula 1: ufficiali le prime 8 gare del mondiale

Dopo lo stop forzato a causa dell’espandersi della pandemia, la Formula 1 ha lavorato sodo per cercare di tornare in pista. Quello che ne è emerso è sicuramente un calendario molto diverso dagli anni precedenti. Ma quanto messo in pratica da Chase Carey e dai suoi ha delineato una prima parte della stagione che, sicuramente, non mancherà di emozioni. Tutte le gare, inoltre, saranno affiancate dal riprendere anche della Formula 2 e della Formula 3.

Come detto, ad aprire le danze sarà il Red Bull Ring, dove le monoposto scenderanno in pista il weekend del 3-5 Luglio e quello del 10-12 Luglio. Successivamente, il rush di gare iniziali si sposterà in Ungheria, dove Budapest ospiterà la gara nei giorni compresi tra il 17 e il 19 Luglio.

Successivamente, dopo due settimane di pausa, la Formula 1 volerà a Silverstone. Anche qui, come nel caso dei due weekend d’apertura, le monoposto scenderanno in pista per due fine settimana consecutivi. La tappa britannica, casa di Lewis Hamilton, si è infatti resa disponibile per i weekend del 31 Luglio e quello del 7-9 Agosto.

A seguire, dal 14 al 16 Agosto, team e piloti torneranno a competere sulla pista di Barcellona, per il Gran Premio di Spagna. Ancora una volta, dopo un paio di settimane di pausa, il 28-30 Agosto le scuderie saranno impegnate sull’adrenalinico circuito di Spa-Francorchamps. A chiudere la prima parte della stagione toccherà poi all’orgoglio italiano di Monza, che quest’anno unità team e piloti nel weekend dal 4 al 6 Settembre.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020