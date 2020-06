Sainz prova in pista a Silverstone con una Formula 3

In questi giorni, i due piloti McLaren stanno provando in pista su una vettura di Formula 3 per prepararsi al GP d’Austria previsto il 5 luglio

Dopo la pausa invernale e uno stop forzato causa Covid-19, sono 7 i mesi di digiuno dei piloti di Formula 1, che non scendono in pista dal lontano dicembre 2019, con l’ultima gara dell’anno ad Abu Dhabi.

Lo sanno bene le scuderie, che in queste ultime settimane hanno organizzato test e prove in pista con monoposto vecchie per ritornare a sentire e capire la vettura in vista dell’avvio della stagione 2020 in Austria tra 3 settimane.

Come riporta soymotor.com, la McLaren con Lando Norris e Carlos Sainz non ha organizzato un filming day con una vecchia monoposto come invece hanno fatto altre squadre, tra cui Mercedes. I due giovani piloti di casa Woking hanno però avuto la possibilità di scendere in pista con la Carlin di Formula 3 per ritrovare confidenza e velocità.

SAINZ E NORRIS: PRIMA LA SICUREZZA

Per questo appuntamento tutti i dettagli sono stati curati in modo che i piloti guidino con la massima sicurezza. La Carlin ha infatti adottato tutte le misure precauzionali possibili per lavorare in tranquillità e armonia. Ha presentato i certificati che attestano che nessuno all’interno del Team è positivo al Covid-19 e che non è venuto a contatto con qualcuno che lo fosse. Tale procedimento non è obbligatorio in questo tipo di eventi e il fatto che abbiano deciso di farlo comunque dimostra una grandissima professionalità da parte del Team inglese.

Sembra proprio che tutti siano ormai pronti per affrontare al meglio delle proprie possibilità questa stagione del tutto anomala.