Grosjean-IndyCar: si avvicina il momento della firma

Grosjean è vicino a firmare un accordo con team per gareggiare in IndyCar nel 2021

Dopo il divorzio dalla Haas, Romain Grosjean non è riuscito a trovare nessun altro sedile disponibile per proseguire la sua carriera in Formula 1. Tuttavia, la voglia di continuare a gareggiare gli ha fatto cambiare veduta, ampliando i suoi orizzonti. A novembre il pilota francese aveva dichiarato di essere potenzialmente interessato ad un’avventura nel World Endurance Championship (WEC) con il suo ex compagno di squadra, Kevin Magnussen.

Ai colleghi ha così spiegato: “Sto guardando alle gare di resistenza. Se sei bravo con il tuo compagno di squadra, se ti diverti con lui e con tutto il team può essere un’esperienza molto positiva. – ha poi aggiunto – Partecipare virtualmente alla 24 Ore di Le Mans, con tre compagni di squadra, mi ha fatto sentire speciale. Mi ha fatto venire voglia di farlo anche nella vita reale”.

ROMAIN PRONTO AD APPRODARE IN INDYCAR

Secondo quanto riferito da RACER.com, Grosjean sarebbe prossimo a firmare un accordo con un team per poter gareggiare in IndyCar. Poco prima del tragico incidente, che lo ha visto protagonista durante il GP del Bahrain, circolavano voci che lo affiancavano al A.J.Foyt Racing. Tuttavia, quel posto è stato riconfermato a Dalton Kellett.

Dunque, il pilota francese sarebbe vincino a firmare un contratto con Dale Coyne Racing. Infatti, il team americano ha recentemente perso entrambi i suoi piloti. Alex Palou è stato ingaggiato da Chip Ganassi, invece, Santino Ferrucci è approdato alla NASCAR Xfinity Series.

A contendersi il posto con il francese ci sarebbero anche Ed Jones, Charlie Kimball e Pietro Fittipaldi, che ha fatto l’anno scorso il suo esordio in Formula 1 sostituendo proprio Grosjean. Se il contratto fosse concluso entro la prossima settimana, Romain potrebbe debuttare nei prossimi test dedicati ai rookie che si terrano l’11 aprile al Barber Motorsport Park.

