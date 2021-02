Grosjean: “Alpine è in ottime mani con Brivio”

Per Grosjean la scuderia Alpine è in ottime mani dopo la firma con Davide Brivio che sarà il nuovo direttore di gara

Romain Grosjean – ex pilota Haas – sostiene la scelta di Alpine che ha aggiunto al proprio team il nome e l’esperienza di Davide Brivio. Il nuovo direttore di gara arriva direttamente dalla MotoGP, dove ha da poco dato il suo addio al team Suzuki reduce dalla vittoria nel campionato piloti e costruttori. L’italiano, con anni di esperienza nel mondo del Motorsport, arriva da un ambiente non poi così diverso. Il suo esordio in Formula 1 non capita in un anno favorevole eppure le ultime novità e i cambiamenti del team potrebbero aiutarlo.

Il pilota francese, da grande appassionato di MotoGP, è sicuro che la scuderia Alpine – ex Renault – si trova in ottime mani. “Ho osservato e seguito il lavoro di Brivio alla Suzuki e ne sono rimasto colpito. Ho visto la strada che hanno fatto e ovviamente il campionato piloti che hanno vinto lo scorso anno”, ha dichiarato Grosjean ai microfoni della rivista britannica Autosport.

COMBINAZIONI VINCENTI

Secondo l’ex pilota di Formula 1 – che intraprenderà una nuova avventura con la IndyCar – è la combinazione di Brivio e Budkowski a essere davvero vincente. Marcin Budkowski è difatti il CEO della scuderia francese, che insieme all’italiano tiene alte le aspettative del team sul prossimo anno. Aspettative che, se rispettate, potrebbero riportare il team alla gloria che manca ormai da tempo. Reduci solo dal podio di Ricciardo e Ocon durante il campionato dell’anno precedente.

“Brivio conosce bene le corse e spero sia un’ottima mossa per Alpine. Anche avere Marcin al timone della fabbrica è un’ottima scelta. Auguro a tutti loro di riuscire a migliorare e penso proprio che andrà bene”, ha dichiarato infine Grosjean. Inoltre, la nuova squadra di piloti alza maggiormente le aspettative del team e dei fan. Con Esteban Ocon che ha raggiunto il suo primo podio con Renault durante il Gran Premio di Sakhir del 2020, e Fernando Alonso che fa il suo grande ritorno dopo l’ultima stagione nel 2018 con McLaren.