Graeme Lowdon sarà il team principal della Cadillac dal 2026

L’ex direttore sportivo della Marussia, Graeme Lowdon, sarà ufficialmente la guida della Cadillac

Diverse fonti hanno confermato l’ufficialità della notizia: Graeme Lowdon sarà il team principal della Cadillac in Formula 1. L’imprenditore britannico, attuale rappresentante di Guanyu Zhou, affronterà quindi una nuova avventura all’interno del Circus. Sperando in un periodo più fortunato di quello trascorso con la Manor. A poco più di un anno dall’ingresso ufficiale nella classe regina del Motorsport, Cadillac ha già annunciato chi guiderà il progetto. La scuderia sembra voler puntare tutto su una figura esperta, che ben conosce lo sport, sia come dirigente che come rappresentante dei piloti.

Lowdon non è certo una figura nuova all’interno del paddock. Il britannico è stato, insieme a John Booth, il massimo responsabile della Manor, per poi trasferirsi con loro nel WEC per una breve esperienza in LMP1. Lowdon tornerà poi in Formula 1 solo dieci anni dopo, in qualità di guida del nuovo team in griglia. Da non dimenticare è, però, che l’ex Marussia è comunque rimasto attivo nel paddock come rappresentante di Zhou. Quest’ultimo alla sua ultima gara all’interno del Circus. Che l’arrivo di Graeme Lowdon come team principal della Cadillac possa aprirgli una nuova opportunità?

Il comunicato ufficiale

“Sono molto felice di essere stato scelto come capo di questo entusiasmante nuovo team e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno riposto fiducia in me. La Formula 1 è il miglior sport di squadra al mondo, e questo è un team con una grande passione e desiderio di competere. Abbiamo l’esperienza per farcela e non sottovaluteremo la sfida che ci attende. Nel frattempo, continuiamo a lavorare con calma” ha dichiarato Lowdon in un comunicato ufficiale.

L’annuncio di Graeme Lowdon come team principal, a più di un anno dall’ingresso in Formula 1, sottolinea la serietà e l’impegno del progetto Cadillac. Del resto, anche Haas, a diverso tempo dal suo debutto come undicesimo team, annunciò Guenther Steiner come massimo responsabile. E non ci mise molto a consolidarsi come una struttura solida in uno degli sport più competitivi, professionali ed esigenti del mondo. Non ci resta che attendere il 2026.