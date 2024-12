GP Abu Dhabi, Ferrari: entusiasmo e delusione

Venerdì dolceamaro per Leclerc e Ferrari, con il GP d’Abu Dhabi che segna l’ultima in rosso di Carlos Sainz

Non arrivano notizie buone dal box numero 16. Il venerdì di Ferrari al GP d’Abu Dhabi inizia con l’emozione dei fratelli Leclerc, primi nella storia a correre una sessione nella stessa squadra. Tuttavia Charles non trova fine alla propria sfortuna. Perde difatti ben 30 minuti delle FP1 per permettere ai meccanici di tentare di salvare una batteria al limite. Leclerc montava di fatti lo stesso ES (sistema di recupero dell’energia) sin dal Canada. Tuttavia i tentativi sono stati vani: il componente è stato sostituito e il monegasco partirà con una penalità di 10 posizioni in griglia.

Nulla è ancora deciso, tuttavia questa notizia fa certamente crollare gli animi di un team che tenta l’impresa. Leclerc partirà sicuramente dall’undicesima posizione o più indietro, con Ferrari che necessita di recuperare 22 punti a McLaren domenica per strappare il titolo. Migliori sensazioni per Sainz, che invece ha cambiato tutta la PU in Brasile. Con una sola sessione disponibile ha comunque trovato un buon passo e conquistato un quarto posto durante le FP2.

L’entusiasmo del debutto

“Quante emozioni oggi!“ dichiara un entusiasta Arthur Leclerc. “È stato semplicemente fantastico poter scendere in pista per la prima volta in una sessione ufficiale di Formula 1 con la Scuderia Ferrari HP, e per di più al fianco di mio fratello. Si è avverato un sogno. L’obiettivo oggi non era tanto su di me, ma piuttosto sul fornire quante più informazioni e dati possibili al team mentre si conclude la stagione”.

Importantissimi i giri del giovane monegasco: “Mi sono messo a disposizione della squadra e rispetto a Charles ho seguito un programma di lavoro diverso: inizialmente ho svolto alcuni test aerodinamici, seguiti da ulteriori prove per effettuare dei confronti tra due configurazioni di assetto differenti. Ho provato sensazioni fantastiche oggi e per arrivare pronto a questo appuntamento mi sono preparato con cura dedicando tante ore al simulatore“.

“Questo primo assaggio di Formula 1 è il modo migliore per concludere il mio 2024. Un enorme grazie a tutto il team per l’opportunità: è stata una giornata che non dimenticherò mai“. Sicuramente ha potuto beneficiare di questo venerdì molto più del fratello. A ogni modo, un anno concluso in bellezza per Arthur Leclerc, dopo la vittoria dell’Italian GT categoria GT3 insieme a Tommaso Mosca e Giancarlo Fisichella.

Fino all’ultimo respiro

Per l’altro Leclerc, Charles, la giornata è stata invece dolceamara: “È stata una giornata meravigliosa ma anche difficile. La cosa bella è stata poter condividere il garage con mio fratello Arthur, che per la prima volta ha disputato una sessione di prove libere per il nostro team. È stato un momento incredibile e unico, che ho davvero apprezzato” afferma. “L’aspetto negativo è stato il problema con la batteria che ci ha fatto perdere tempo, ci ha permesso di girare solo per una parte della sessione e, soprattutto, ci costerà una penalità in vista della gara“.

“Stiamo lottando per il titolo e questo ci mette un po’ in difficoltà, tanto più che la McLaren sembra essere veloce. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente: noi dobbiamo restare concentrati e spingere fino all’ultimo”. Un pensiero anche per Sainz, per l’ultima volta suo compagno di squadra: “Carlos e io abbiamo vissuto quattro anni fantastici insieme e vogliamo concludere la stagione in grande stile. Contiamo l’uno sull’altro per realizzare il nostro sogno di vincere il titolo costruttori e daremo assolutamente tutto per questo”.

“Questa mattina Arthur ha guidato la mia macchina nella prima sessione, dunque ho potuto assaggiare la pista solo nel pomeriggio, e le prime sensazioni non sono state male“ dichiara un Sainz abbastanza positivo. “Tuttavia, guardando il ritmo, dobbiamo migliorare la nostra performance se vogliamo lottare al vertice questo weekend. Abbiamo già alcune idee, ci lavoreremo oggi e le testeremo in pista domani”. Sarà all in per Ferrari questo fine settimana, sempre con l’obiettivo di coronare il sogno del titolo Costruttori.