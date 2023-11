UFFICIALE: General Motors in Formula 1 dal 2028

General Motors è pronta a portare aria di novità in Formula 1, puntando a motorizzare il neonato team Andretti Cadillac

C’è aria di cambiamento in Formula 1. Se ne sente davvero il bisogno, per rendere spettacolare quello sport che, negli ultimi anni, ha lasciato fin troppo spazio allo spettacolo mediatico, rispetto a quello della pista. E a portare qualche novità all’interno del Circus, sarà proprio General Motors, già al centro dell’attenzione per aver sostenuto la candidatura di Andretti per il suo approdo in Formula 1. Dopo questa mossa, il colosso statunitense si è formalmente iscritto come fornitore ufficiale di power units, pronto a diventare il partner ideale di Andretti Cadillac.

Questa notizia, che arriva quando alle porte si staglia il Gran Premio di Las Vegas, lascia presagire la presenza di entrambi i protagonisti sul circuito, pronti a fare pressione alla FOM per ottenere l’approvazione ufficiale. Andretti Cadillac punta a entrare in Formula 1 già a partire dal 2025, mentre General Motors diventerà fornitore ufficiale a partire dal 2028. Di conseguenza, per Andretti si presenterebbe la necessità di individuare un partner temporaneo fino all’arrivo di General Motors, identificato molto probabilmente nel nome di Alpine.

L’ENTUSIASMO CONDIVISO DI GENERAL MOTORS

“Siamo entusiasti che la nostra nuova Andretti Cadillac F1 sarò alimentata da un propulsore General Motors“, ha dichiarato Mark Reuss, presidente della General Motors. “Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e di corse, siamo fiduciosi che svilupperemo una power unit di successo per la Formula 1 e posizioneremo Andretti Cadillac come vero team ufficiale“. Obiettivo di entrambi è quello di puntare a lottare con i migliori, portando novità, passione e divertimento nella categoria regina del motorsport.

Per raggiungere questo scopo così importante, General Motors ha già iniziato a lavorare allo sviluppo della tecnologia che sarà alla base del nuovo propulsore. Inoltre, entrare in Formula 1 sarà per il colosso statunitense un’opportunità per migliorare la propria comprensione di elettrificazione, ibridazione, carburanti sostenibili e motori a combustione ad alta efficienza.

Per General Motors, l’impegno in Formula 1 è qualcosa di molto importante, tant’è che non dipenderebbe comunque dall’entrata di Andretti in Formula 1. Nel caso in cui la FOM dovesse negare ad Andretti la possibilità di inserirsi come nuovo team, è probabile che il colosso americano manterrà il proprio interesse e troverà altre vie per rimanere all’interno del Circus.