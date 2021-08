GP Ungheria: Prost elogia le prestazioni di Alonso

Alain Prost evidenzia la prestazione di Fernando Alonso durante la gara del GP d’Ungheria

Alain Prost sottolinea il sacrificio e il lavoro di squadra che Alonso ha fatto durante il GP d’Ungheria affinché Esteban Ocon potesse conquistare la vittoria. Il pilota francese ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina del Motorsport, ma lo stesso ha riconosciuto che la sua vittoria è dovuta anche al lavoro effettuato da Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo ha tenuto testa a un Lewis Hamilton che aveva comunque una velocità nettamente superiore, cosa che ha permesso al pilota francese di tagliare la linea a scacchi per primo.

“Who would believe it? It’s been a crazy day, a crazy weekend. This win is full team work. It’s beautiful.” – @OconEsteban, 2021 #HungarianGP winner 💙🤍❤️@AlpineCars pic.twitter.com/D7FU37EoEe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 1, 2021

L’ENCOMIABILE LAVORO DI ALONSO NEL TENERE HAMILTON DIETRO DI SE’

Il sette volte campione del mondo era a soli due secondi e mezzo dal raggiungere la gloria a fine gara, cosa che dimostra l’encomiabile lavoro di Fernando Alonso nel frenare al massimo la Mercedes. Alain Prost sottolinea il grande lavoro di squadra che il pilota asturiano ha svolto nell’ultima parte di gara, essendo stato molto energico nella sua difesa contro Hamilton, cosa che ha ritardato l’arrivo del pilota britannico nelle prime posizioni.

“Il momento clou della gara da un lato è la vittoria di Esteban, ma dall’altro è l’incredibile lavoro svolto con grande abnegazione sia da parte di Fernando che da parte di tutta la squadra. Specialmente perché le ultime settimane non sono state facili. Fernando è stato davvero eccezionale” dichiara l’ex pilota francese a riguardo della rocambolesca gara ungherese.

ALPINE TITUBANTE SULL’INGAGGIARE ALONSO

Prost ammette che inizialmente Alpine era un po’ titubante sull’ ingaggiare Alonso. In seguito sia lui che Ocon hanno smentito i dubbi presenti nel team sul pilota asturiano. “Dobbiamo essere onesti, eravamo un po’ spaventati quando lo abbiamo ingaggiato, ma ha dimostrato di poter svolgere una stagione con una mentalità assolutamente incredibile. Fa tutto ciò che è necessario per la squadra. Sapeva già cosa dovesse fare per aiutare Esteban a rimanere in testa e questo è piuttosto sorprendente. Fernando ed Esteban si integreranno sempre di più, e ciò non può che essere positivo” dichiara per concludere Prost.