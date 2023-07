GP Ungheria, Norris: “Gara difficile, ma il grande lavoro di squadra sta ripagando”

Grande soddisfazione in questo GP d’Ungheria per Norris che dopo un’ottima prestazione in qualifica riesce a tenere a bada Piastri e Perez e si piazza in seconda posizione

Grande McLaren, grande Norris! Una prestazione solida durante tutto il weekend di gara e che ora si concretizza in un’ottima seconda posizione di Norris al GP d’Ungheria. Da non trascurare anche l’ottima prestazione del compagno di squadra Piastri. Dopo una buona qualifica nella giornata di sabato, Norris riesce a sfruttare il massimo potenziale della sua vettura e a portarsi a casa il secondo gradino del podio che sa tanto di rinascita della McLaren. Una vettura competitiva su tutti i fronti che ha dimostrato di essere fastidiosa sia sul passo gara, sia sul giro secco.

Le parole di Norris

Nella consueta intervista post gara, la prima domanda rivolta a Norris ha riguardato la prestazione in pista. Il britannico ha commentato: “Gara non semplice e molto dura, soprattutto verso la fine quando avevo Perez molto vicino che cercava di attaccarmi. Alla fine però non ha avuto abbastanza velocità per riprenderci. All’inizio, invece, sono stato fregato alla curva 1 dove sono stato anche sorpassato. In generale però sono davvero felice, soprattutto per la McLaren, perché un secondo podio consecutivo è davvero soddisfacente“.

E su una possibile vittoria: “Al momento è uno scenario quasi impossibile, dovrebbe ritirarsi Max, o comunque dovrebbe succedergli qualcosa. E’ davvero imprendibile. Noi, come squadra, siamo davvero contenti dei risultati che stiamo ottenendo, anche perché fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Siamo passati dal non riuscire a passare i tagli delle qualifiche, a lottare per podi e pole position, è davvero fantastico“.

Dopo queste parole è sorta spontanea la domanda sugli aggiornamenti, a cui Norris ha risposto così: “La risposta è ovvia: tanto, tantissimo lavoro da parte del team. Eravamo consapevoli che avremmo faticato nelle prime gare dell’anno e che poi le cose sarebbero migliorate. Ho totale fiducia nel team e nel lavoro di tutti all’interno della scuderia. Se sono qui a lottare per il podio è grazie a loro“.