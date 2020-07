FORMULA 1 LIVE – GP Ungheria: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP D’UNGHERIA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DALL’HUNGARORING IN DIRETTA!

Mancano davvero poche ore alla partenza del Gran Premio d’Ungheria, terza tappa del mondiale di Formula 1.

L’astronave con la “stella a tre punte” ha demolito gli avversari, dando la possibilità a Lewis Hamilton di mettere un sigillo sull’ennesimo giro record, ma sopratutto eguagliando le 7 pole conquistate da Michael Schumacher sul circuito dell’Hungaroring.

Escludendo l’ottima prestazione delle due Racing Point, le Ferrari hanno fatto un passo avanti, conquistando la terza fila.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della terza gara del 2020: il GP d’Ungheria è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Budapest.

