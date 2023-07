GP Ungheria, Verstappen: “Una giornata perfetta”

“Lavorare con Red Bull è qualcosa di piacevole”. Come poter dar torto a Max Verstappen che – se non si fosse già capito prima di questo GP d’Ungheria – è pronto a battere ogni record

Per Red Bull la domenica del GP d’Ungheria è stata una giornata praticamente impeccabile, come d’altronde lo è stato il suo pilota di punta Max Verstappen. Considerando quella di Abu Dhabi dello scorso anno la squadra di Milton Keynes ha fatto segnare un nuovo record di vittorie consecutive rompendo un primato che apparteneva alla McLaren dal 1988, mentre per l’olandese quella dell’Hungaroring è stata la nona stagionale (la settima di fila). La superiorità nelle performance è stata accompagnata da una partenza coi fiocchi.

“Finalmente siamo riusciti a fare un’ottima partenza, sono molto contento di questo. Ci abbiamo lavorato sopra parecchio ed alla fine siamo riusciti a trovare il giusto stacco sulla frizione. Poi ho preso l’interno ed a quel punto sapevo che quella curva era la mia. Ho frenato tardi, e da quel punto in avanti ho potuto fare la mia gara. E oggi la macchina era davvero molto molto veloce”, le parole del due volte campione del mondo intervistato nel post gara da Nico Rosberg.

“Credo che in questo fine settimana il giro secco sia stata un po’ una sofferenza, però probabilmente è stata una cosa positiva in vista della gara perché oggi la vettura andava bene su ogni mescola. Siamo riusciti a gestire bene le gomme, in sostanza è per questo che siamo stati in grado di creare un vantaggio così grande”.

Ed a proposito di un record che pare destinato ad estendersi ulteriormente: “Per la squadra dodici vittorie consecutive sono un numero incredibile. Le ultime due stagione sono state fantastiche per noi, e speriamo di poter proseguire di slancio ancora per tanto tempo. Lavorare con loro è qualcosa di piacevole per me, ed è sempre bello continuare a spingere per poter fare ancora meglio. E una giornata come questa è davvero perfetta”.