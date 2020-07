GP Ungheria, Bottas: “Ho combattuto fino alla fine con Max”

Bottas ha ottenuto la seconda posizione in qualifica nel GP d’Ungheria e mirava alla vittoria. Ma la partenza del finlandese non è stata del tutto buona a causa della pista bagnata. Perciò ha perso posizioni, che ha dovuto recuperare nel corso della gara. Dopo aver sorpassato la Ferrari, la Haas e la Racing Point di Lance Stroll, il suo prossimo obiettivo era Max Verstappen, che era però ben lontano. Bottas ha lottato fino alla fine ed è stato vicino a sorpassare l’olandese. Alla fine, ha dovuto accontentarsi del terzo posto.

Close battle for pole with @LewisHamilton but P2 for me today. Very impressed by the form of the team @MercedesAMGF1 💪

Can’t wait till tomorrow!!

