GP Turchia, Stroll: “Amo il mio lavoro!”

Racing Point in stato di grazia all’Istanbul Park con Lance Stroll che conquista la pole position del GP di Turchia

Una sessione di Qualifiche rocambolesca vede imporsi dominatrici assolute le Racing Point. Lance Stroll mette le mani sulla pole position del GP della Turchia mentre Sergio Perez chiude terzo. Il canadese pone fine alla striscia positiva della Mercedes che fino ad oggi nel 2020 era sempre riuscita a piazzare uno dei suoi piloti sulla prima piazzola. Con la pioggia il ventiduenne di Montréal riesce a brillare grazie ad una prestazione super. “Non ho parole, sono scioccato” – commenta a caldo Stroll – “Non mi aspettavo di essere qui, soprattutto dopo le FP3″.

Le condizioni meteo avverse hanno rimescolato pesantemente le gerarchie in griglia, con una Mercedes molto più in difficolà rispetto alla scuderia satellite. “C’erano molte incertezze all’interno del team, non sembravamo affatto competitivi. Sentivo tanta pressione sulle spalle e avevo un solo tentativo a disposizione, eppure mi sentivo a mio agio nella macchina. Alla fine sono riuscito a mettere insieme un buon giro, sono riuscito a fare bene ogni curva”.

Le monoposto della scuderia di Silverstone tengono testa alle Red Bull apparse le favorite in mattinata. Stroll approfitta dell’errore di valutazione del muretto austriaco che manda fuori Max Verstappen con mescola full wet in condizioni di pista semiasciutta. “Sapevamo di essere davanti, il mio ingegnere mi aggiornava giro per giro. Sapevo che Sergio fosse in pole, ma con queste condizioni sai di doverti concentrare solo sulla guida”.

“Era dal Mugello che avevamo delle difficoltà, sembra che qui in Turchia siamo riusciti ad invertire la tendenza. La macchina sembrava perfetta. La pole è il risultato migliore della mia carriera, sono momenti che si sognano crescendo. Adesso voglio solo riposare, domani penserò a come gestire la partenza!“