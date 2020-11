GP Turchia: griglia di partenza definitiva

La griglia di partenza del Gran Premio di Turchia vede Stroll in pole position, seguito da Verstappen e Perez

Il Gran Premio di Turchia vede per la prima volta in quest’ultimo anno una griglia di partenza insolita. Le qualifiche si sono rivelate difficoltose per tutti i piloti, a causa delle condizioni dell’asfalto con assenza di grip e della pioggia incessante. Sono arrivate diverse lamentele e per un primo momento si è addirittura pensato di sospendere le qualifiche, che poi sono andate a buon fine. Capolista di questa giornata è Lance Stroll, con la sua prima pole position. Dietro di lui Max Verstappen, che è riuscito a mantenere degli ottimi tempi nonostante alcuni problemi nella Q1. In seconda fila con la terza posizione troviamo Sergio Perez, che ha sfiorato a sua volta la pole.

Non è andata altrettanto bene per le Mercedes che hanno dovuto cedere il podio delle qualifiche. Le condizioni avverse di questa giornata vedono Valtteri Bottas e Lewis Hamilton nettamente fuori forma rispetto al solito. Nella giornata di domani partiranno rispettivamente dalla nona e sesta posizione della griglia. Male anche per le Ferrari nonostante i buoni propositi delle prove libere.

DRAMMI IN Q1

Questa giornata non è iniziata nel migliore dei modi con una Q1 che sembrava far presagire il peggio. Le condizioni erano talmente instabili che è stato necessario intervenire più volte con la bandiera rossa. Lo stesso Verstappen ha lamentato incompetenza da parte della FIA che ha deciso di far disputare le qualifiche. Eppure, non è la prima volta nel corso della storia della Formula 1 in cui i piloti gareggiano in condizioni difficili. Fortunatamente, Q2 e Q3 si sono svolte in condizioni più stabili. Permettendo ai piloti di portare al termine le qualifiche senza ulteriori intoppi.

Fuori dalla Q1: Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean, Latifi.

Fuori dalla Q2: Norris, Vettel, Sainz, Leclerc, Gasly.

GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1- Lance Stroll (Racing Point)

2- Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3- Sergio Perez (Racing Point)

4- Alexander Albon (Red Bull)

TERZA FILA

5 – Daniel Ricciardo (Renault)

6 – Lewis Hamilton (Mercedes)

QUARTA FILA

7 – Esteban Ocon (Renault)

8 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

QUINTA FILA

9 – Valtteri Bottas (Mercedes)

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SESTA FILA

11- Lando Norris (McLaren)

12 – Sebastian Vettel (Ferrari)

SETTIMA FILA

13 – Carlos Sainz (McLaren)

14 – Charles Leclerc (Ferrari)

OTTAVA FILA

15 – Pierre Gasly (Alpha Tauri)

16 – Kevin Magnussen (Haas)

NONA FILA

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

18 – George Russell (William)

DECIMA FILA

19 – Romain Grosjean (Haas)

20 – Nicholas Latifi (Williams)